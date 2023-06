Irlande : subventions pour s’installer sur les îles isolées contre la désertification rurale

L’Irlande aborde avec détermination le défi de la dépopulation rurale et met en place des ressources pour y faire face, allant jusqu’à offrir des fonds à ceux qui feront des investissements sur des îles éloignées.

Si vous appréciez les falaises battues par les embruns et les prairies à perte de vue, si vous souhaitez tout laisser tomber pour une vie paisible, loin du chaos urbain, le programme « Our Living Islands » (« nos îles vivantes ») est fait pour vous. Ce projet a été lancé par le gouvernement irlandais pour repeupler les îles qui ont perdu près de 15 % de leur population en trente ans et les rendre plus attractives.

Une partie de ce programme se concentre sur le logement. À partir du 1er juillet, si vous achetez un bien immobilier vacant sur l’une de ces îles, vous pourrez bénéficier d’une généreuse subvention, pouvant atteindre 85 000 euros. Il vous faudra cependant soumettre votre candidature. Pas d’inquiétude, il y a le temps, ce projet va s’étendre sur une décennie.

Une trentaine d’îles sont concernées

Où investir ? Il y a le choix : une trentaine d’îles sont impliquées, principalement sur la façade ouest. Inis Mór, près de Galway, compte seulement 3 000 habitants, mais elle a déjà une notoriété internationale grâce au film « Banshees d’Inisherin », primé à la Mostra de Venise et aux Golden Globes. Chaque fois que des extraits de discours de remise de prix circulent sur les réseaux sociaux, les réservations touristiques explosent. Ici, au moins, vous ne serez pas seul. Soyons honnêtes, Inis Mór est la vedette. Les autres îles sont moins connues, moins grandes, moins peuplées et parfois moins accessibles.

Quelles conditions devez-vous remplir ? Le logement doit avoir été construit avant 1993 et être inoccupé depuis au moins deux ans. La subvention dépend ensuite de l’état du bien : les 85 000 euros seront alloués pour une ruine qui doit être entièrement rénovée. La subvention descend à 60 000 euros pour les maisons vides en bon état, soit 20 % de plus que les enveloppes allouées pour des projets similaires dans d’autres régions. Sur le papier, l’initiative est séduisante. En réalité, elle compense à peine le surcoût dû aux chantiers insulaires et isolés, forcément plus coûteux. Dernière condition, et non des moindres : il faut obtenir le droit de résider dans le pays. L’autorisation de séjour n’est pas nécessaire pour acheter une propriété, mais elle l’est pour ceux qui souhaitent y vivre de façon permanente.

Un plan ambitieux

Le programme irlandais n’est pas nouveau : d’autres régions rurales, en Suisse, en Espagne ou en Italie, ont déjà lancé ce type de programme. Ce qui le distingue, c’est qu’il fait partie d’un plan plus vaste. Le gouvernement va également investir dans la rénovation des routes, des quais, des rampes d’accès aux plages, etc., autant d’éléments qui attireront les touristes. Pour cela, il a déjà débloqué 1,8 million d’euros. Il y a même une ligne budgétaire pour installer un nouveau téléscope à pièces sur Inish Méon a afin de pouvoir admirer le paysage.

L’idée est également de mettre en place du haut débit partout afin de favoriser l’éducation et le télétravail. Au-delà des touristes, l’objectif est de faire revenir des résidents, de recréer des communautés durables qui joueront leur rôle dans la transition vers une économie à faible émission de carbone… Cela faisait près de 30 ans que le gouvernement n’avait pas lancé un plan aussi ambitieux.