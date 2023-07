Interdit : Remplir piscine en restriction d’eau ? Voici les départements concernés!

Qui décide des restrictions d’eau ?

L’avenir des piscines est incertain face aux changements climatiques et aux restrictions d’eau. En effet, avec la hausse des températures et la diminution des précipitations, l’eau devient une ressource de plus en plus rare et précieuse. Les mesures de restriction d’eau sont décidées en fonction des niveaux des réserves constatés. Des seuils limites sont fixés et diffèrent selon les départements. Afin de connaître ces niveaux, ils sont mesurés en permanence grâce à des stations automatisées. Dès lors que les seuils limites sont dépassés, les préfets peuvent prendre des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau. Cette décision prend la forme d’un arrêté préfectoral.

Niveaux d’alerte

Vigilance : incitation à économiser l’eau

: incitation à économiser l’eau Alerte : mesures de restriction modérées (réduction des prélèvements)

: mesures de restriction modérées (réduction des prélèvements) Alerte renforcée : mesures de restriction plus sévères (interdiction ou limitation des usages non prioritaires)

: mesures de restriction plus sévères (interdiction ou limitation des usages non prioritaires) Crise : arrêt total des prélèvements non autorisés

Il est important de noter que les restrictions d’eau varient selon les départements et la gravité de la situation. Dans certains cas, elles peuvent être plus ou moins strictes. Ainsi, il est essentiel de se renseigner sur les mesures en vigueur dans votre département avant de procéder à toute action liée à l’utilisation de l’eau.

Dans quels départements est-il interdit de remplir les piscines ?

En période de restriction d’eau, le remplissage des piscines est soumis à des règles spécifiques en fonction du niveau d’alerte établi dans la zone concernée. Pour savoir si votre département est concerné, rendez-vous sur Propulvia, le site officiel du gouvernement. Chaque jour, une carte des restrictions est mise à jour. A la mi-juillet, voici la situation :

Au 25 juillet 2023, voici la situation. Les zones en rouge (seuil de crise) et les zones en orange (seuil d’alerte renforcée) sont soumises à une interdiction de remplissage des piscines et une interdiction de l’utilisation du karcher. Les zones en jaune (seuil d’alerte) sont soumises à des restrictions temporaires sur le remplissage des piscines. On constate que les départements de l’Est de la France sont particulièrement concernés.

Les niveaux d’alerte sur le remplissage des piscines

En vigilance : pas de restriction spécifique pour les piscines.

: pas de restriction spécifique pour les piscines. En alerte : interdiction de remplir les nouvelles piscines, sauf dérogations.

: interdiction de remplir les nouvelles piscines, sauf dérogations. En alerte renforcée et crise : interdiction totale de remplir les piscines, sauf cas exceptionnels et dérogations. Cette restriction s’applique aussi pour l’arrosage du jardin. Le jardin sans arrosage est d’ailleurs l’alternative si vous habitez dans une région qui est souvent en alerte sécheresse.

Cas particuliers et dérogations possibles

Certains cas particuliers peuvent être soumis à des dérogations, notamment pour des raisons de sécurité (piscines publiques) ou d’activités économiques (piscines d’hôtels). Les demandes de dérogation doivent être adressées au préfet du département concerné.

Quelles conséquences du non-respect des restrictions ?

Vous avez créé récemment votre piscine naturelle et vous voulez la remplir ? Si votre département est en période de restriction d’eau, notamment en mode alerte, vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros pour le non-respect des restrictions d’eau. Il est donc essentiel de se conformer aux règles établies par les autorités locales et de se tenir informé des niveaux d’alerte en vigueur dans sa commune.

Les astuces pour économiser l’eau de sa piscine

Il existe plusieurs conseils pratiques pour préserver l’eau de sa piscine en période de sécheresse :

Utiliser des couvertures de piscine : Les couvertures de piscine permettent de réduire l’évaporation et limitent ainsi la consommation d’eau.

: Les couvertures de piscine permettent de réduire l’évaporation et limitent ainsi la consommation d’eau. Entretien et filtration de l’eau de piscine : Un entretien régulier et une filtration adéquate permettent d’améliorer la qualité de l’eau et de réduire la nécessité d’un renouvellement fréquent.

: Un entretien régulier et une filtration adéquate permettent d’améliorer la qualité de l’eau et de réduire la nécessité d’un renouvellement fréquent. Installer un système de récupération d’eau de pluie : ce système peut être utilisé pour remplir partiellement la piscine. Cela permet de réduire la dépendance à l’égard de l’eau du réseau public.

: ce système peut être utilisé pour remplir partiellement la piscine. Cela permet de réduire la dépendance à l’égard de l’eau du réseau public. Contrôler régulièrement les niveaux d’eau et détecter les fuites éventuelles .

. Opter pour une piscine plus écologique, comme la piscine en cuve.

En période de sécheresse, il est primordial de respecter les restrictions d’eau et d’adopter des pratiques écoresponsables. Les propriétaires de piscines ont un rôle important à jouer dans la préservation des ressources en eau et peuvent contribuer à cet effort en optant pour des solutions écologiques et en économisant l’eau de leur bassin.