INSEP : Rentrée 2024 explosive pour les sportifs et les étudiants !

Le début septembre marque le retour des athlètes en herbe à l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP). Ces élèves sont des sportifs confirmés, engagés dans des disciplines variées et souvent sollicités en compétitions nationales et internationales. Leur quotidien est ponctué de multiples défis, où ils doivent conjuguer la réussite sportive et le parcours scolaire. Malgré les contraintes imposées par une double vie bien remplie, les étudiants de l’INSEP sont confiants et motivés pour affronter les nouveaux défis de cette année scolaire.

Des élèves triés sur le volet pour devenir des athlètes olympiques

Cet article relate le parcours des élèves de l’INSEP, un prestigieux internat qui accueille 90 élèves triés sur le volet pour devenir des athlètes de haut niveau. Parmi eux, se trouve Sana, une jeune fille de 14 ans originaire d’une autre région, qui a quitté sa famille et ses amis pour poursuivre son rêve de devenir athlète de haut niveau à Paris. Les équipes de France 2 ont choisi de suivre la progression de six athlètes jusqu’aux Jeux olympiques.

Des emplois du temps adaptés pour remporter une médaille

Les élèves de l’INSEP ont des emplois du temps adaptés pour accorder plus de temps à l’entrainement dans l’objectif de remporter une médaille, notamment au Ping-Pong. C’est le cas de Prithika Pavade, qui manie la raquette depuis 10 ans et peut aller chercher une breloque à Paris après avoir été surclassée partout. Paris 2024 est désormais une obsession pour beaucoup au point où certains ont dû adapter leur emploi du temps pour s’entrainer davantage.

Des jeunes motivés pour atteindre l’élite sportive

Tous les élèves de l’INSEP partagent le même rêve d’atteindre l’élite sportive et de remporter une médaille. Pour y parvenir, ils ont des emplois du temps adaptés qui leur permettent de s’entrainer davantage. Ils sont prêts à tout sacrifier pour atteindre leur but, même à quitter leur famille et leurs amis pour poursuivre leur rêve. Les Jeux olympiques sont la consécration ultime pour ces jeunes sportifs motivés.

