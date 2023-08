Insectes extraordinaires : un explorateur transmet sa passion aux jeunes ! Nature Education

Patrick Bleuzen, expert renommé dans le domaine de l’entomologie, partage avec passion ses vastes connaissances auprès du grand public. En effet, il se fait le devoir de faire découvrir au plus grand nombre les mystères passionnants et insoupçonnés du monde des insectes. Pour cela, il utilise différents moyens qui lui sont offerts, tels que la réalisation de films documentaires, la mise en ligne d’informations sur internet, ou encore des rencontres ponctuelles avec le public. Ce public attentif et captivé, il l’a eu notamment lors de sa visite enthousiaste à la fameuse Cité des Insectes de Nedde, située dans le département de la Haute-Vienne. Cette expérience singulière a permis à Patrick Bleuzen de partager avec un public émerveillé et curieux, des anecdotes fascinantes sur le monde de l’entomologie, tout en suscitant chez certains une vocation pour cette discipline passionnante.

Patrick Bleuzen, un entomologiste passionné

Patrick Bleuzen, un entomologiste français, partage ses connaissances sur les insectes avec le grand public à travers des films, des événements et des visites. Sa passion pour l’étude des insectes a commencé dès son jeune âge et s’est transformée en l’une des plus belles collections de boîtes de naturalistes du monde, dont certaines ont plus de 100 ans.

Une collection de boîtes de naturalistes merveilleuse

Les boîtes de naturalistes en métal étaient autrefois utilisées en famille pour ramasser des insectes. Patrick Bleuzen prête certaines de ces boîtes, qu’il possède, au petit groupe d’enfants qui lui rendent visite à la cité des insectes de Nedde. Patrick Bleuzen captive son audience avec ses histoires sur sa passion pour les insectes, particulièrement pour les fourmis.

La protection de la nature : un enjeu de taille pour Patrick Bleuzen

Patrick Bleuzen n’est pas défaitiste face à la diminution de 80% des insectes volants en Europe au cours des 30 dernières années. Il précise que la nature est résiliente, mais que les terriens doivent être plus respectueux. Le travail quotidien de Patrick Bleuzen vise à partager ses découvertes et à sensibiliser le public à la protection de la nature et des insectes. Sa passion pour les fourmis lui a permis de constater que le poids des fourmis équivaut désormais à 20% du poids des humains sur Terre, alors que leur poids reste équivalent à celui de tous les animaux sauvages, mammifères et oiseaux compris.

