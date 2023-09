Insecte asiatique ravageur s’attaque aux arbres en Gironde !

Dans la région de La Brède, située dans le département de la Gironde, un insecte venu tout droit d’Asie a causé de gros dégâts en s’attaquant à une vingtaine de mûriers platanes, nos arbres si précieux qui offrent une ombre rafraîchissante en été. Les ravages causés par l’invasion de cet insecte sont tels que la ville a été contrainte de prendre une décision drastique, à savoir abattre ces arbres malheureusement touchés par l’infestation. La décision n’a pas été prise à la légère, et il a fallu se rendre à l’évidence en constatant que les mûriers, qui donnaient autant de plaisir aux yeux qu’aux papilles, n’étaient plus dans leur état normal. Les experts ont donc conseillé de les abattre afin d’éviter que cet insecte ne se propage dans toute la ville et ne cause encore plus de dégâts, donnant ainsi raison à la maxime : mieux vaut prévenir que guérir. Malgré la douleur de voir disparaître ces mûriers platanes, la ville peut se réjouir d’avoir pris une mesure nécessaire pour protéger la santé de l’environnement.

Détection du Longicorne Tigre en Gironde

Le Longicorne Tigre, un insecte originaire d’Asie et peu connu en France, a récemment été détecté à La Brède en Gironde, après avoir été signalé à Sète, Le Bouscat, Bègles et Gradignan en 2018 et 2019. Ce petit insecte de 2 cm attaque les arbres comme les mûriers platanes, les pommiers, les poiriers et les vignes.

Dessèchement de l’arbre et danger

Le Longicorne Tigre est responsable d’un dessèchement de l’arbre en entravant la circulation de la sève due à l’activité de ses larves dans le bois. Les arbres ou branches atteints sont plus fragiles et peuvent présenter un danger lors d’épisodes venteux dans les parcs, jardins et allées fréquentés par le public.

Abattage et incinération des arbres infestés

À La Brède, une vingtaine de mûriers platanes ont été attaqués par ce nuisible cet été, et ont été abattus pour éviter la dissémination de l’insecte. Les habitants sont invités à contrôler la santé des arbres chez eux et à signaler toute suspicion au Service régional de l’alimentation. La commune doit abattre et incinérer tous les arbres infestés pour éviter la propagation de ce nouveau ravageur.

