Innovation bretonne : une cheminée extérieure pour des soirées conviviales ! #invention #cheminée #bretonne

Florent Leroy, un passionné Breton des soirées à l’extérieur, a conçu une panoplie complète de cheminées, poêles et tables de feu dans le but de tirer le meilleur parti des fraîches soirées d’été. Imaginées pour être utilisées uniquement en plein air, ces créations satisferont les plus exigeantes attentes en matière de design et de fonctionnalité. Leur capacité à atteindre des températures équivalentes à celles des feux de camps traditionnels permettront aux convives de profiter de soirées exceptionnelles autour d’un feu chaleureux. La gamme est non seulement robuste et fiable, mais également esthétique : chaque pièce a été soigneusement conçue pour que vous puissiez profiter d’un ensemble harmonieux qui saura sublimer votre terrasse. Plus besoin de rentrer lorsque la nuit tombe, c’est l’expérience de forte convivialité qui vous attend, paisiblement installé à l’extérieur, pour profiter pleinement de ces moments privilégiés.

Des soirées en extérieur sans greloter

Le concept d’une cheminée extérieure pour prolonger les moments de convivialité en terrasse a été lancé par un Breton de l’Ille-et-Vilaine, Florent Leroy. Il a inventé et mis en vente une gamme de cheminées, poêles et tables de feu exclusivement disponibles pour l’extérieur. Tous les modèles sont construits en acier corten, le matériau choisi pour son apparence rouillée. Les produits de Florent Leroy sont uniques sur le marché du mobilier outdoor. Les bûchers sont protégés par une paroi en verre, et sont intégrés au milieu d’un plateau en acier. Les familles peuvent discuter autour de la table tout en profitant de la chaleur des flammes réconfortantes qui vacillent.

Des souvenirs d’enfance

Florent Leroy a créer ces différents modèles pour répondre à notre besoin de simplicité, de partage, de festivité, de convivialité et de partage depuis la pandémie de Covid-19. Le plaisir partagé de ces moments est accentué autour d’un feu, évoquant les souvenirs d’enfance de nos grands-parents et les feux de camp de notre jeunesse.

Produits respectueux de la planète

Le créateur utilise toute son expérience dans la biomasse pour concevoir des produits qui dégagent le moins de fumée possible et qui sont dix fois moins polluants qu’un barbecue au charbon de bois. Les produits AC 242 sont fabriqués en France, principalement en Bretagne, en collaboration avec un maître-artisan expérimenté et passionné. Les professionnels comme les cheministes, les piscinistes et les paysagistes sont les principaux clients de l’entreprise. Comptez entre 3 000 et 6 000 euros pour vous munir de cette cheminée extérieure pour prolonger vos soirées entre amis ou en famille. Cela vaut son pesant d’or pour se réchauffer le corps et l’esprit lors des soirées plus fraîches en extérieur.