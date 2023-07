Influenceur Tibo Inshape : Vidéo pro-aéronautique ou greenwashing ? Décryptage.

Tibo Inshape, originaire d’Albi, est une figure bien connue dans le monde du fitness. Cependant, il a récemment été question de lui pour une toute autre raison. En effet, dans une vidéo réalisée en collaboration avec le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), il a posé une question controversée : est-ce que l’avion pollue ? Et ce n’est pas tout, puisque dans cette même vidéo, il donne également la parole aux entreprises aéronautiques les plus influentes du marché. Cette initiative a suscité de vifs débats et a capté l’attention de nombreux internautes.

Tibo Inshape s’intéresse à l’aéronautique dans sa dernière vidéo, en partenariat avec le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales). Dans cette collaboration commerciale, l’influenceur albigeois s’interroge sur la pollution générée par les avions. C’est depuis le salon international de l’Aéronautique et de l’Espace, au Bourget (Seine-Saint-Denis), que Tibo Inshape interviewe les meilleurs acteurs du marché de l’aéronautique, dont les cadres de Dassault Aviation, Airbus, Thalès, Safran ou encore Ascendant Flight Technologies. Ces derniers présentent le meilleur de leur innovation et leur désir de mettre au point des avions verts. Toutefois, cette vidéo n’a pas été bien accueillie par tous.

Le confort des collaborations commerciales

La collaboration entre institutions et influenceurs est courante. Elle permet d’atteindre une audience très importante. Avec près de dix millions d’abonnés, Tibo Inshape est un choix idéal pour toucher un large public. Pour être dans la légalité, il se doit de mentionner la collaboration commerciale dans ses publications, comme il l’a fait avec le hashtag #collaborationcommerciale sur Instagram. Sur YouTube, la mention se trouve dans la description de la vidéo.

Des acteurs du marché sans contradicteur ?

Dans cette vidéo de 25 minutes, Tibo Inshape donne la parole à tous les acteurs les plus influents du marché de l’aéronautique. Néanmoins, il ne contredit ni n’entre dans le détail des réponses. Aucun contradicteur ne vient donner un avis contraire. Cette absence de débat et de point de vue opposé ne passe pas inaperçue chez tout le monde.

Greenwashing et controverse

L’avis de Gaëtan Gracia, ouvrier dans le secteur de l’aéronautique et militant CGT à Toulouse, sur cette vidéo est clair : il se sent trahi par un influenceur qu’il suit depuis des années. Ce dernier n’aurait pas dû tendre le micro aux patrons d’Airbus, Safran et Thalès pour dire qu’ils sont écolos. Gaëtan Gracia dénonce le greenwashing, une pratique marketing trompeuse qui consiste à utiliser des messages écolos pour vendre plus sans pour autant faire avancer la cause écologique. Il n’est pas la première fois que Tibo Inshape fait parler de lui à cause d’une collaboration controversée. En juillet 2019, il avait été rémunéré par le gouvernement pour sa participation à la promotion du Service national universel (SNU). Les éléments de langage et le côté promotionnel de sa participation avaient été remis en cause.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr