Incroyable : Un photographe capture un manchot au plumage unique en Antarctique

Un manchot au plumage rare immortalisé en Antarctique

Le photographe Hugo Alejandro Harros Guerra a capturé une image rare d’un manchot femelle au plumage peu commun le 4 janvier dernier sur la côte des Îles Shetland du Sud en Antarctique. L’animal est presque entièrement blanc, en contraste avec ses congénères au plumage noir.

Selon le Huffington Post, cette particularité est due à une mutation génétique rare appelée leucisme. Une vidéo de cet étonnant spécimen a été publiée sur Instagram et totalise déjà des milliers de vues.

Une mutation génétique peu commune

L’image exceptionnelle de ce manchot a été capturée par le photographe durant une mission scientifique d’observation des communautés de manchots papous réalisée par la base chilienne Gabriel González Videla. Outre sa couleur, l’oiseau arbore un comportement parfaitement ordinaire.

Les chercheurs affirment que ce spécimen est atteint de leucisme, une mutation génétique qui bloque la production de pigments dans le plumage. Contrairement à l’albinisme, qui affecte les yeux, la peau et les cheveux, le leucisme concerne uniquement le plumage.

Une colonie particulière

Un autre spécimen de manchot blanc avait déjà été identifié en 2016, et il pourrait s’agir du même animal. Cette particularité est remarquée dans une colonie spécifique, la seule à rester au même endroit tout au long de l’année.

Cette particularité du manchot papou, qui reste dans le même groupe au lieu d’aller migrer pour se nourrir comme les autres espèces de l’Antarctique, donne lieu à un plus grand mélange des gènes. Le fait qu’ils se reproduisent entre eux entraîne logiquement une augmentation du nombre de variations génétiques.

Impact du leucisme sur les espèces

Le leucisme peut affecter d’autres espèces, mais dans la plupart des environnements, un plumage blanc rend l’animal plus vulnérable, car plus visible des prédateurs. Cependant, dans le cas de cette colonie de manchots papous, cette particularité semble favoriser un plus grand mélange des gènes et une diversité génétique plus importante.

