Incroyable rencontre : un ours s’incruste à la table de pique-nique d’une maman et son fils au Mexique !

Une famille attaquée par un ours lors d’un pique-nique au Mexique

Une famille a vécu une grosse frayeur lorsqu’un ours noir s’est attaqué à leur repas dans le parc Chipinque, au Mexique. Une vidéo de l’incident a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, on peut voir l’ours grimpant sur une table de pique-nique pour dévorer les aliments d’une mère et de son fils.

Une protection maternelle contre la peur des animaux

La mère de famille, Silvia Macías, était au parc pour célébrer les 15 ans de son fils, Santiago, qui est atteint de la maladie de Down. Tout au long de l’attaque de l’ours, Silvia a protégé les yeux de son fils en le maintenant contre elle. « Santiago a très peur des animaux. Je ne voulais pas qu’il le voie et réagisse de manière imprudente », a-t-elle expliqué. Sur la vidéo, on peut entendre l’ours grogner et même sentir la présence de la mère et du fils.

Un stratagème pour éloigner l’ours

Une amie de la famille a filmé la scène et a pu détourner l’attention de l’ours en récupérant une assiette délaissée par l’animal et en la lançant plus loin. Attiré par l’odeur, l’ours a suivi la nourriture et la mère et le fils ont pu s’échapper en sécurité, sans avoir à courir.

Un anniversaire sauvé, sans geste héroïque

Santiago, l’adolescent, a avoué avoir été très effrayé pendant l’attaque. Son repas d’anniversaire a pu être remplacé et la famille a pu profiter du reste de la journée. Silvia estime qu’elle n’a pas fait preuve de bravoure particulière : « Je pense simplement que je suis une mère qui a protégé son petit », a-t-elle déclaré.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA