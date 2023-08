Incroyable découverte archéologique par des étudiants ! CY Université de Cergy-Pontoise.

Depuis le début de ses activités en 2004, l’Aeva a rassemblé une équipe d’étudiants volontaires pour explorer le site archéologique de Vaux-de-la-Celle dans le Vexin, à Genainville dans le département du Val-d’Oise. Leur mission consiste à scruter minutieusement chaque recoin de cet espace historique afin d’identifier et de comprendre les traces laissées par les civilisations passées. Leur travail acharné et leur dévouement ont permis de découvrir de nombreuses reliques qui ont jeté une nouvelle lumière sur la riche histoire de la région. Les étudiants, motivés par leur passion pour l’histoire et la culture, sont fiers de leur rôle dans cette quête incessante du savoir et sont déterminés à poursuivre leur entreprise avec diligence et enthousiasme pour les nombreuses années à venir.

L’Association étudiante valdoisienne d’archéologie (AEVA)

L’AEVA a été fondée par Didier Vermeersch, archéologue dans le Val-d’Oise et professeur à l’université de Cergy-Pontoise. Depuis 2004, elle travaille sur le site de Vaux-de-la-Celle à Genainville, dans le Vexin et a attiré de plus en plus d’étudiants bénévoles au fil des années grâce à la notoriété du site.

Créer des vocations

Chaque année, le nombre de volontaires pour les campagnes de fouilles augmente. Les étudiants en histoire, archéologie et géologie sont particulièrement intéressés. L’expérience a même inspiré certains à poursuivre cette carrière. Un gîte est disponible sur le site pour accueillir les chercheurs et cela permet d’éviter les intrusions, car le domaine appartient à l’État.

Participation à la communauté

Les membres de l’AEVA accompagnent des visites lors des journées européennes de l’Archéologie, les journées du Patrimoine et lors de sorties scolaires. L’association a également établi des partenariats avec d’autres universités, notamment avec des membres de l’université de Warwick en Angleterre.

