Impressionnez vos papilles avec des pancakes sans gluten ni lait ultra moelleux pour faciliter la digestion !

Il s’avère compliqué de dénicher des recettes permettant de calmer nos troubles digestifs. Cependant, Astrid Romain, spécialisée en micronutrition, possède une grande expérience sur le sujet et vous soumet ici une idée novatrice : une recette de pancakes privée de gluten et de lait. Vous n’en aviez encore jamais entendu parler, n’est-ce pas?

Une recette de pancakes sans lait ni gluten pour limiter les troubles intestinaux

La micronutritionniste et naturopathe Astrid Romain propose une recette de pancakes sans lait et sans gluten pour prévenir les problèmes de santé liés à une alimentation monotone et de mauvaise qualité. La recette, composée de sept ingrédients, notamment de la farine de riz riche en fibres, est rapide et facile à concocter.

La diversification alimentaire pour maintenir une bonne santé

L’équilibre alimentaire et la diversification alimentaire sont essentiels pour prévenir les problèmes de santé, tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète, et les cancers. En effet, aucun aliment ne contient tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. La micronutritionniste préconise de réduire notre consommation de gluten et de produits laitiers en adoptant une alimentation plus variée.

Un compromis entre plaisir et santé

Pour ceux qui souffrent de troubles intestinaux, cette recette de pancakes est recommandée pour limiter les inflammations et favoriser le transit intestinal grâce aux ingrédients riches en fibres. Toutefois, l’objectif est de ne pas se priver des plaisirs alimentaires. Astrid Romain apporte donc un compromis entre le plaisir gustatif et le bien-être intestinal en proposant une alternative saine et gourmande.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA