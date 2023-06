Immobilier: Propriétaires prêts à louer pour Jeux olympiques de Paris, les prix grimpent

A environ un an et quelques mois avant les Jeux Olympiques de Paris, les propriétaires espèrent tirer parti de l’afflux important de touristes pour mettre en location leurs appartements et maisons. On s’attend à ce que les tarifs augmentent sur les sites spécialisés.

Il s’agit d’un logement exceptionnel situé au cœur de la Seine-Saint-Denis, non loin du Stade de France et des monuments historiques. Actuellement, la nuitée est proposée en location entre 150 et 180 euros pour deux personnes. Cependant, durant les Jeux Olympiques, le propriétaire envisage d’augmenter le tarif jusqu’à 350 euros, voire plus si possible. « Si vous pouvez payer jusqu’à 1 000 euros, je le ferai », déclare-t-il.

Un Francilien sur cinq envisage de devenir hôte

Comme ce propriétaire, un nombre croissant de Franciliens mettent leur logement à disposition sur des plateformes spécialisées. Un habitant sur cinq de la région parisienne envisage en effet d’accueillir des visiteurs pour la première fois pendant les Jeux Olympiques. Yannis, par exemple, proposera sa résidence principale située en plein centre de Paris. Il a choisi de faire appel à une conciergerie pour gérer son bien à sa place. En temps normal, il pourrait espérer un revenu mensuel de 1 600 euros, mais il souhaite obtenir « le double » durant l’événement sportif. Afin d’aider les propriétaires à déterminer leurs tarifs, certaines plateformes proposent des outils d’aide à la tarification. Selon une étude récente, le prix d’une nuitée devrait en moyenne augmenter de 80 % pendant les Jeux Olympiques.