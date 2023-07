Ilot Tison dépasse les attentes avec son bassin de baignade

Depuis le début du mois de juillet, les habitants de la ville peuvent profiter de la nouvelle installation mise en place sur l’îlot Tison : un bassin de baignade en bord de Clain. C’est une initiative qui permet aux riverains de se rafraîchir, tout en profitant de ces espaces naturels. En effet, cet espace en plein air a été pensé pour offrir une ambiance conviviale et agréable, où l’on peut se détendre et se ressourcer. Les portes sont ouvertes tous les jours à parti de 14h. Vous pouvez donc y accéder à tout moment de la journée et vous baigner en toute sécurité, sous le regard vigilant des surveillants de baignade. De plus, le nombre de personnes admises a été limité à 70, afin de permettre à tout le monde de profiter de cet endroit. N’hésitez donc pas à venir découvrir cette nouvelle animation proposée dans votre ville.

Un nouveau bassin flottant pour se baigner en Clain à Poitiers

Un bassin flottant pour se baigner en plein cœur de Poitiers

Depuis le 1er juillet 2021, les Poitevins peuvent profiter d’un bassin flottant situé sur l’îlot Tison pour se baigner en bord de Clain. Alors que la baignade y était interdite depuis 2011, ce nouveau bassin offre une alternative pour les habitants qui souhaitent se rafraîchir pendant les chaudes journées d’été. Le bassin est ouvert tous les jours dès 14h et peut accueillir jusqu’à 70 personnes simultanément.

Les baigneurs apprécient la qualité de l’eau, chaude et propre : « C’est comme dans une piscine, on est bien dans l’eau, elle est vraiment chaude« , se réjouissent-ils.

Un bassin flottant en acier de cinq tonnes

Installé sur une profondeur de 1,20 m et une largeur de 5 m, le bassin flotte sur l’eau grâce à un système de poussée d’Archimède. Les ceintures supérieure et inférieure sont bouchées pour maintenir de l’air à l’intérieur. Ce système a permis de rendre le bassin flottant sur l’eau et accessible aux baigneurs.

Le chantier d’installation du bassin a été colossal. Il a fallu mobiliser une grue et deux conteneurs pour assembler le bassin sur site. Par la suite, un bateau à moteur a tracté le bassin jusqu’à son lieu d’exploitation. Cette réalisation pèse cinq tonnes et est le fruit de la collaboration entre les Établissements Perreira et Olivier Siclet, membre de l’équipe de conception du bassin.

Un bassin éphémère à découvrir sur l’îlot Tison

Le bassin flottant sera ouvert jusqu’à la fin de l’été. Depuis l’ouverture de la saison, environ 150 baigneurs se sont déjà rafraîchis dans les eaux du Clain. Les responsables du site ont tenu à préciser que la sécurité des baigneurs restera leur priorité tout au long de la saison.

source originale : La Pause Info.fr