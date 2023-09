Hommage poignant : Marche blanche pour Maëva, victime d’un meurtre brutal.

Ce samedi 2 septembre a vu la convergence d’une centaine de personnes en mémoire de cette jeune femme tragiquement disparue. Âgée de seulement 28 ans, et mère de quatre enfants, elle a cruellement été poignardée à mort le 22 août dernier. Cet acte odieux a profondément marqué la communauté locale, en particulier dans le quartier populaire de la Mosson à Montpellier, où l’incident a eu lieu. Les gens se sont réunis pour honorer sa mémoire et témoigner de leur soutien à sa famille en deuil. Les regards émus et les larmes coulaient sur les visages des participants, alors qu’ils prient silencieusement pour une paix et une justice durables.

Premier sujet : Une marche silencieuse pour rendre hommage à Maëva

Le samedi 2 septembre, une centaine de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à Maëva, une jeune femme de 28 ans et mère de 4 enfants. Maëva a été poignardée à mort le 22 août dans le quartier populaire de la Mosson à Montpellier. Pendant la marche, les participants ont porté des tee-shirts avec l’effigie de la victime. La sœur de Maëva, Lucie, dit de sa sœur qu’elle était une maman exceptionnelle qui était toujours présente pour tout le monde. La mort de Maëva a choqué ses voisins, dont Lydie, qui a qualifié l’acte de « atroce ».

Deuxième sujet : Les circonstances du meurtre de Maëva

Dans la nuit du 22 août, Maëva s’est rendue dans un parking pour un rendez-vous avec un adolescent de 16 ans, en lien avec une dette de drogue. Les deux se sont disputés et cela a dégénéré, conduisant à l’attaque de la jeune femme. Elle a été poignardée à plusieurs reprises et a subi 13 coups de couteau.

Troisième sujet : Mise en examen du suspect principal

Le suspect principal, un adolescent de 16 ans, a été arrêté et a avoué avoir commis le crime. Il a été inculpé pour assassinat. Deux jeunes femmes de 18 ans, qui étaient présentes sur les lieux, ont été inculpées pour non-dénonciation de crime et non-assistance à personne en danger et ont été incarcérées.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA