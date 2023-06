Hommage à Jacques Brel : Thomas Dutronc, Gaétan Roussel, Nicoletta sur France 3 fin 2023

Un grand nombre d’artistes a contribué au tournage d’un programme télévisé rendant hommage à Jacques Brel, qui a été diffusé fin 2023 sur la chaîne France 3.

Le 16 mai 1967, Jacques Brel donnait son ultime représentation à Roubaix, dans le Nord, après avoir annoncé ses adieux au public parisien en 1966 à l’Olympia. C’est donc dans la logique des choses que France Télévisions a décidé de tourner une partie de l’émission Une journée avec Brel dans les Hauts-de-France.

France 3 Nord Pas-de-Calais : M. Rappez / F. Giltay / V. Biville

De Dave à Anna Chedid

56 ans après le dernier concert de Jacques Brel, les chansons les plus célèbres de l’artiste belge ont de nouveau été entendues à Roubaix. Sur la scène de la Condition publique, Thomas Dutronc et Gaétan Roussel ont joué le fameux Vesoul. Un choix naturel pour le fils de Jacques Dutronc. « Cette chanson, j’ai voulu la reprendre parce qu’elle parle de mon père. Brel chante : tu as voulu voir Dutronc, on a vu Dutronc. C’est une fierté pour lui et pour moi », raconte le chanteur et musicien. « Tout à l’heure, il y avait une jeune qui pensait qu’on avait adapté le texte pour la télé », ajoute-t-il en souriant. Dave, Nicoletta, mais aussi la nouvelle génération avec Clou, Anna Chedid, Laura Cahen et Santa, font partie de l’aventure. 45 ans après sa disparition, Brel reste indémodable. « Il est toujours d’actualité parce qu’il aborde des thèmes importants comme l’amitié. Il avait aussi une manière de s’exprimer qui plaisait et continue de plaire à différents styles », analyse Gaëtan Roussel, qui est également directeur musical de l’émission.

Brel, l’enfant du plat pays

Dans les Hauts-de-France, les caméras ont été installées à Roubaix mais aussi à Wimereux, dans le Pas-de-Calais. Ce choix n’est pas dû au hasard. Jacques Brel, originaire de Belgique, a beaucoup chanté son plat pays ainsi que le nord de l’Europe. « On s’installe là où il a créé. On est allé à Bruxelles, on va même passer par Amsterdam. On est dans toute cette partie nord. On raconte finalement comment ces régions l’ont inspiré. Tous les artistes qui aiment Brel viennent jusqu’à chez lui », explique Stéphanie Elbaz, productrice de l’émission.

Une journée avec Brel sera diffusée sur France 3 à la fin de l’année 2023.