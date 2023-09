Homicide à Carantec : Principal accusé avoue sans réfléchir, devant cour d’assises.

Le 5 septembre dernier, une audience s’est tenue devant les assises du Finistère concernant le meurtre d’un jeune homme de 18 ans survenu à Carantec en 2021. Au cours de cette première journée de débat, l’accusé principal s’est exprimé sur la rixe qui avait conduit à l’homicide. Il a pris le temps de décrypter chaque moment de l’affrontement qui a précédé l’incident, expliquant ses choix et ses réactions à la vue de son adversaire. C’est avec une émotion palpable que l’homme a relaté la tragédie survolée d’un calme dérangeant, plongeant les jurés dans une ambiance tendue et oppressante. Les débats ont permis d’approfondir les mobiles de l’accusé et de comprendre les facteurs ayant amené à cet acte de violence absolue. En somme, il s’agissait d’une journée de justice difficile pour toutes les personnes impliquées dans l’affaire, marquée par l’expression de vérités bouleversantes mais nécessaires.

Témoignage de l’accusé

Le procès du meurtre d’un jeune homme de 18 ans, tué à Carantec en 2021, s’est ouvert ce 5 septembre devant les assises du Finistère. Lors de la première journée de débat, le principal accusé est revenu sur la rixe qui l’a amené à donner des coups de couteau à la victime.

Le contexte: Ryan Bérichel, âgé de 20 ans, a donné des coups de couteau à Kylian Klising, âgé de 18 ans, lors d’une altercation en juin 2021.

Le témoignage de l’accusé: Ryan Bérichel a raconté devant la cour d’assises du Finistère qu’il avait donné des coups de couteau « sans réfléchir ni viser ». Il avait brandi une arme blanche, achetée sur internet pour 4,99 euros, après une altercation avec Klising. Bérichel a admis qu’il n’avait pas anticipé les conséquences de ses actes et qu’il croyait que la victime partirait en courant. Le procès, entamé le 5 septembre 2023, doit se terminer le 8 septembre.

« Violence gratuite »

La scène du crime: La victime, Kylian Klising, était un pratiquant de boxe et a reçu six coups de couteau en l’espace de quelques secondes, notamment deux coups au cou et au coeur. Les agresseurs ont pris la fuite tandis que Klising a parcouru une centaine de mètres avant de s’effondrer et demander de l’aide.

Les commentaires: Me David Rajjou, l’avocat de la famille de Klising, a dénoncé l’acte de violence gratuite de la part des accusés. Les raisons de l’agression n’ont pas été clairement établies, car Bérichel et Klising ne se connaissaient pas auparavant. Deux autres personnes ont été inculpées pour leur participation à cette altercation avec Klising.

« Moi j’abusais des médicaments, lui du cannabis »

Le profil de l’accusé: Ryan Bérichel fumait régulièrement du cannabis et était déscolarisé depuis longtemps. Il avait pour projet professionnel d’ouvrir une boutique de pipes à eau pour fumer du cannabis en Espagne. Les experts psychiatriques ont mentionné un certain niveau d’intelligence faible. Son dossier a montré qu’il avait eu une relation fusionnelle et protectrice avec sa mère, qui est également coaccusée dans cette affaire. Le verdict est attendu pour le 8 septembre.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA