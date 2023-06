Histoire du baiser à travers les siècles: origine, évolution et premiers enregistrements

Le début de l’histoire du premier baiser reste flou et débattu parmi les chercheurs du monde entier. La dernière théorie émise sur la question suggère que le premier baiser remonterait à environ 2 500 ans après l’ère chrétienne, suite à la découverte d’une tablette provenant de la Mésopotamie.

Certains font rêver, tandis que d’autres continuent de s’aimer après 43 ans de vie commune. D’autres encore sont intrigants, faisant tourner les têtes de tous. N’oublions pas non plus les baisers historiques qui sont maintenant devenus iconiques. Ils nous ont bercé, qu’ils soient célèbres ou non. Le baiser, plus ancien que ce que l’on croyait, a toujours été une source d’inspiration pour les artistes, mais serait-il aujourd’hui un peu désuet ? Quoi qu’il en soit, il reste culte. Connaissez-vous la date à laquelle on a commencé à s’embrasser ? C’est un sujet qui fait l’objet de nombreuses études.

L’art provoque une petite révolution

Les scientifiques pensaient que le baiser était apparu durant l’âge de bronze, suite à une épidémie d’herpès. Cependant, une chercheuse a récemment prouvé qu’il est encore plus ancien. « Le plus ancien baiser romantique dont nous ayons la preuve remonte à 4500 ans. Mais nous pensons vraiment que le baiser existe depuis encore plus longtemps« , affirme le Dr Sophie Lund Ramussen, zoologiste à l’université d’Oxford-Linacre College. Le baiser est donc ancien, mais il ne concerne que la moitié de la population mondiale, et les temps évoluent.

Au XIXe siècle, en Europe, la chasteté était la norme. Il était alors impensable de s’embrasser en public. C’est grâce à l’art qu’une petite révolution a commencé à poindre. En 1881, le sculpteur Rodin a osé exposer ce qui était auparavant réservé à la sphère privée.