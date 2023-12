Handball féminin : Victoire écrasante des Bleues contre la Corée du Sud, les quarts de finale approchent!

Ce vendredi, l’équipe féminine française de handball a célébré sa cinquième victoire consécutive dans ce championnat du monde, en venant à bout de l’équipe sud-coréenne avec un score de 32-22.

Les Bleues enflamment le tournoi principal de handball

Après un écrasant succès contre l’Autriche (41-27), l’équipe féminine de handball de la France continue sur sa lancée avec une deuxième victoire dans le tournoi principal, cette fois face à la Corée du Sud (32-22), vendredi 8 décembre, à Trondheim, en Norvège. Quand bien même le début du match fut laborieux, les Bleues, sous la direction d’Olivier Krumbholz, ont persisté et ont réussi à gérer leur avance, sans toutefois dominer le jeu.

Prestation remarquée contre la Corée du Sud

Malgré une Corée du Sud déjà éliminée de la compétition, l’équipe de France a offert une performance que l’on attendait, afin de gagner, de maintenir sa série de victoires et d’être bien placée pour une qualification au quart de finale. Sur le terrain, de beaux gestes et des attaques rapides ont été observées. Ce jeu dynamique a été soutenu par une Orlane Kador efficace en attaque (7/7) et une Laura Glauser fiable en défense.

Les Bleues face aux difficultés et aux opportunités

Malheureusement, le match a également révélé des points d’amélioration, notamment des périodes prolongées sans marquer de buts (plus de six minutes lors de la seconde période). De plus, elles ont dû surmonter un début de match difficile avec trois buts à rattraper avant de pouvoir égaler le score après cinq minutes de jeu. Toutefois, malgré certaines lacunes, le sélectionneur Krumbholz a salué la performance « sérieuse » de son équipe et a déclaré qu’elles étaient maintenant prêtes pour des matches à élimination directe. Les Bleues attendent maintenant le résultat du dernier match de leur groupe, entre la Norvège et la Slovénie. Si la Norvège remporte ou fait match nul, l’équipe de France pourrait être qualifiée pour les quarts de finale dès ce vendredi. Dans le cas contraire, elles devront affronter la Norvège dimanche soir pour décider de leur sort.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA