Hadrien, l’artiste de la réparation de guitares près de Moret !

Au printemps écoulé, nous rencontrions Hadrien Frenoy, un quadragénaire passionné de musique et des instruments qui ont fait sa réputation. C’est depuis Montigny-sur-Loing, à proximité de la rivière paisible qui serpente dans cette région du sud de l’Île-de-France, que notre homme a décidé de lancer son activité de réparation de guitares. À mi-chemin entre l’artisanat et l’expertise technique, cet ambitieux projet est le fruit d’une vie entièrement dédiée au développement de ses talents et de sa passion pour la musique. Nous avons donc eu le privilège de rencontrer un homme plein d’énergie, prêt à conquérir son public en offrant une prestation de service unique en son genre, et surtout, avec un amour inconditionnel pour les guitares qu’il répare.

Un musicien passionné par la fabrication de guitares

Hadrien Frenoy, guitariste rock et hard rock depuis 25 ans, est fasciné par les instruments de musique. Sa passion pour la guitare l’a conduit à s’intéresser à sa fabrication et au travail du bois. Il a donc suivi une formation auprès d’un ami luthier pendant deux ans, ce qui lui a permis de fabriquer une guitare de A à Z.

Un atelier spécialisé dans l’entretien et la réparation des guitares

Fier de sa réalisation, Hadrien a ouvert son propre atelier à Montigny-sur-Loing, spécialisé dans l’entretien et la réparation de guitares et basses. Il propose divers travaux d’entretien, réglages, réparations et modifications, et peut également se déplacer à domicile pour le diagnostic de l’instrument. Grâce à son écoute et à une prestation sur mesure, Hadrien a rapidement trouvé sa clientèle.

Un projet d’entreprise passionné en développement

Hadrien Frenoy jongle actuellement avec une autre activité professionnelle et envisage de développer son activité pour vivre pleinement de sa passion. Installé dans une ville où la musique est très présente, l’ouverture de son atelier a été bien accueillie. Renseignements sur son site Internet, Facebook ou par téléphone pour prendre rendez-vous dans son atelier à Montigny-sur-Loing.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA