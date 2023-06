« Guérison par l’écriture: Alex Vizorek dévoile lettres intimes de Diderot à son amante »

Chaque jour, un individu célèbre fait irruption dans l’univers d’Élodie Suigo. En ce jour, c’est l’humoriste et acteur Alexis Vizorek qui est à l’honneur. Il se trouve actuellement en pleine tournée pour son spectacle « Ad Vitam » et sera présent le 8 juillet lors du Festival de la Correspondance de Grignan.

Alex Vizorek, un comédien et humoriste belge, a connu la célébrité grâce à son spectacle intitulé « Alex Vizorek est une œuvre d’art » (2009-2019), qui l’a propulsé sous les projecteurs lors du Festival du rire de Montreux en 2009. Depuis lors, il a remporté de nombreux prix, est devenu membre de l’Académie Alphonse Allais et a multiplié les collaborations. Il a notamment participé à des programmes sur France Inter aux côtés de personnalités telles que Frédéric Lopez, André Manoukian, Patrick Cohen et surtout Charline Vanhoenacker.

Actuellement en tournée avec son spectacle « Ad Vitam », Alex Vizorek sera présent au château de Grignan le 8 juillet 2023. Il y lira des lettres écrites par Denis Diderot à son amante Sophie Volland, intitulées « Vous baiserez au bout de cette lettre, car j’y aurai baisé aussi », dans le cadre de la 27ᵉ édition du Festival de la Correspondance de Grignan qui se déroule du 4 au 8 juillet.

Le choix de Diderot pour le Festival de la Correspondance

Lorsqu’on l’interroge sur le choix de Diderot pour le festival dont le thème est « Ces lettres d’amour et de haine », Vizorek explique que ce n’est pas lui qui a fait ce choix. On lui a proposé de lire ces lettres, et il a accepté avec plaisir. Il trouve cette correspondance entre Diderot et Sophie Volland particulièrement intéressante, même s’il avoue ne pas avoir beaucoup d’informations sur cette dernière. Lire ces lettres représente un véritable travail de comédien, qu’il aborde avec l’aide d’un metteur en scène.

Les débuts et l’évolution de la carrière d’Alex Vizorek

Avant de se spécialiser dans l’humour, Vizorek avait d’abord une formation de comédien et était passionné par les textes classiques, comme ceux de Corneille ou Racine. C’est lors de sa dernière année à l’école de théâtre qu’il a découvert le one-man-show et a décidé d’en faire son métier. Selon lui, l’écriture peut être une véritable thérapie, comme dans le cas d’une déception amoureuse qu’il a vécue à l’âge de 22 ans.

Le rire est un élément central de la vie d’Alex Vizorek, qu’il considère comme « addictif ». Une fois qu’il a connu le bonheur de faire rire les gens, il a tout fait pour ne pas les décevoir et les faire rire encore plus. Au fil des années, il a gravi les échelons de la scène humoristique francophone, passant du Comedy Club au Zénith en seulement huit mois.

La suite de la carrière d’Alex Vizorek

Quant à l’avenir, Alex Vizorek animera prochainement une émission le week-end sur France Inter, en direct et en public. Il est très reconnaissant envers les auditeurs de cette radio, qui ont apprécié ses interventions et sont allés jusqu’à signer une pétition pour le soutenir. Il espère que de nouvelles voix et de nouveaux visages auront également leur chance sur ce média, et se réjouit de quitter cette scène en étant au sommet.