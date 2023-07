Groupe Occitan La Mal Coiffée fête ses 20 ans : une soirée inoubliable !

En ce mois de mars 2023, il y a de cela deux décennies, le groupe occitan La Mal Coiffée a vu naître son cœur de femmes. Depuis lors, le chemin parcouru est immense : plus de 800 concerts dans toute la France et au-delà de ses frontières, ainsi que la sortie de pas moins de 7 albums. Telle une bougie d’anniversaire que l’on souffle pour célébrer une étape importante, cet anniversaire symbolise avant tout la persévérance et le talent de ces femmes qui ont su imposer leur style et leur voix dans le paysage musical. Leur passion pour la culture occitane les a amenées à transcender les barrières géographiques et linguistiques pour porter haut les couleurs de leur terroir à travers le monde. Cette histoire de 20 ans est celle d’un amour pour la musique profondément enraciné, mais surtout d’une aventure humaine incroyable qui nous touche en plein cœur.

La Mal Coiffée : un groupe engagé au-delà des frontières du Languedoc

Depuis 2003, La Mal Coiffée s’est donné pour mission de faire vivre un chant polyphonique occitan moderne qui allie poésie et mélodie. Leur musique est le fruit d’une recherche musicale sans précédent pour créer une identité sonore unique qui allie tradition et innovation artistique. La Mal Coiffée a réussi à redonner vie à des chansons populaires occitanes en les rendant plus modernes et plus glamour. Si le groupe a fêté ses 20 ans de tournée en 2023, son succès ne se dément pas, grâce à une passion pour leur art qui continue de les animer.

Si la composition du groupe a évolué au fil des ans, l’idée de réinventer le chant polyphonique languedocien est restée la même. Originaire de la région de Minervois, La Mal Coiffée s’est inspirée du personnage récurrent de la chanson populaire occitane « La Mal Coiffée » pour créer son nom. Le groupe s’est rapidement fait remarquer grâce à la qualité de sa musique et de ses performances. Après leur répertoire de chansons populaires, La Mal Coiffée a fait le choix de mettre en musique des poètes occitans, comme Loisà Paulin, Léon Cordes ou encore Joan-Maria Petit. Mais tout cela n’est rien comparé à leur dernier projet, Roge, un triptyque à vocation politique qui dénonce les cultures de pouvoir et les dominations de toutes sortes.

Laurent Cavalié : une figure incontournable de la culture occitane

Laurent Cavalié est à la fois auteur, compositeur, poète, pluri-instrumentiste et directeur artistique du groupe La Mal Coiffée depuis sa création. Son rôle au sein du groupe est central pour la composition et l’évolution de leur musique. Laurent Cavalié est celui qui pousse le groupe à se remettre en question, à innover et à explorer des voies inédites. Sa collaboration avec La Mal Coiffée a permis à leur musique de s’enrichir d’influences diverses et d’innovations sonores. À l’instar du groupe, Laurent Cavalié est un fervent défenseur de la culture occitane, qui a su la moderniser pour toucher un public plus large.

La Mal Coiffée, une histoire de militance et d’engagement artistique

La Mal Coiffée n’est pas seulement un groupe de musique, c’est aussi une formation engagée qui se bat pour la reconnaissance de la culture occitane. Leur musique est un moyen de faire passer des messages politiques et de lutter contre les dominations de toutes sortes. Pour eux, chanter en occitan est autant intime que politique. Leur dernier album, Roge, qui sera accompagné d’une série de concerts cet été, en est la preuve. Fidèles à leur identité, les membres de La Mal Coiffée continuent de défendre leur culture et leur art, en se produisant sur les plus grandes scènes de France et d’ailleurs. Leur 20ème anniversaire de tournée est une belle preuve de leur longévité et de leur capacité à toucher un public toujours plus nombreux.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr