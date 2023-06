Groupe de supporters anime les tribunes de Roland-Garros : « C’était ça qui manquait ! »

Depuis près de huit ans, la « We are Tennis Fan Academy » a pour mission de susciter l’enthousiasme et l’excitation au sein des gradins du célèbre central. À travers leurs chansons et leurs encouragements, ils viennent dynamiser l’atmosphère parfois trop calme et tranquille lors des parties de tennis.

Olé ! Avant les matchs du jour à la porte d’Auteuil, il est temps pour un échauffement matinal à la trompette. Il est facile de les repérer grâce à leurs t-shirts blancs et verts marqués « We are Tennis Fan Academy ». Ce groupe de fans de tennis, créé il y a huit ans, a pour mission de réveiller le court lors des grands matchs, malgré l’absence des joueurs français.

Avec leurs cuivres, grosses caisses et rythmes entraînants, ils sont prêts à mettre de l’ambiance et soulever les foules. « On reste sur le central pour la journée », explique Marion Cordonnier, une spectatrice pas tout à fait comme les autres. « Il faut faire attention aux joueurs, choisir le bon moment, ne pas faire d’ambiance entre deux services, attendre le joli point, le beau passing… » Car un court de tennis n’est pas un stade de football, mais il est trop souvent endormi.

6 000 membres depuis 2015

« C’est un tournoi qui est connu pour les gens qui viennent, se posent et boivent du champagne, mais on ne parle pas des supporters », explique Stéphane Sorhaindo, membre de l’aventure depuis 8 ans. « L’idée est en train de s’installer, et ça fait vraiment plaisir, c’était ça qui manquait à Roland ! », ajoute-t-il avec fierté.

Le groupe, qui compte entre 50 et 500 membres chaque jour, est présent sur plusieurs tournois dans le monde. « En 2015, est née, sous l’égide de John McEnroe à l’époque, l’idée d’une fan academy qui vienne animer les tribunes. Et je crois qu’au total, depuis 2015, il y a environ 6 000 fans qui ont participé à un moment donné à l’une des fan academies », raconte Vincent-Baptiste Closon, responsable de l’engagement tennis chez BNP Paribas, le sponsor du groupe. Et ils ont encore six jours pour chanter et enchanter les tribunes du central.

