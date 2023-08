GRILL’INN, le paradis des gourmands : buffet XXL ouvert à Rennes !

Tout récemment, un tout nouveau lieu de restauration a ouvert ses portes tout près du grand magasin Intermarché, dans le centre commercial Les Longs Champs de Rennes. La particularité de cet établissement, c’est qu’on y peut y trouver un somptueux buffet proposant une large variété de plats savoureux et originaux. Allant du plus exotique au plus traditionnel, chaque plat est sélectionné avec soin et préparé minutieusement pour offrir un véritable voyage culinaire à tous les gourmets en quête de sensations nouvelles. Une belle occasion de se réunir entre amis ou en famille pour un moment de partage et de convivialité autour d’un bon repas.

Grill’Inn, un nouveau restaurant buffet à volonté à Rennes

Depuis l’été dernier, des panneaux publicitaires faisant la promotion d’un nouveau restaurant, baptisé Grill’Inn, se sont multipliés à Rennes. L’établissement, situé près du centre commercial Les Longs-Champs, propose une cuisine du monde en buffet à volonté XXL.

Un buffet riche et varié, mais une qualité décevante

Chez Grill’Inn, les plats sont variés et issus de différentes cultures, notamment asiatique et française, avec également un plateau de fruits de mer à volonté. Toutefois, selon un test réalisé par Actu Rennes, la saveur des différents plats est finalement assez décevante, problème des buffets à volonté où la quantité prime trop souvent sur la qualité.

Un restaurant rapide, mais un peu l’usine

L’avantage de ce restaurant est la rapidité, pas d’attente pour manger. On s’installe à une table, on prend une assiette et on se sert directement au buffet. Cependant, ce côté usine constitue aussi un inconvénient, le service est expéditif avec des serveurs qui retirent les couverts à peine levé pour se resservir, sans toujours en remettre.

