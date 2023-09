Grève des agents communaux de Saint-Martin-d’Hères pour absence de cantine scolaire.

Le début de cette nouvelle semaine a été marqué par un mouvement de grève initié par les agents de restauration scolaire et d’entretien dans une commune de l’agglomération grenobloise. Les grévistes ont dressé une liste de revendications qui incluent des augmentations d’effectifs ainsi que des revalorisations salariales. Ce mouvement social marque une nouvelle étape dans la lutte pour une amélioration des conditions de travail pour ces agents souvent invisibles mais pourtant indispensables au bon fonctionnement de nos écoles et de notre communauté. Les manifestants se sont rassemblés devant les bureaux de la mairie, faisant entendre leurs voix et appelant à l’attention des autorités locales. Les rues ont été envahies de banderoles et de panneaux dénonçant les injustices subies et exprimant leur désir de voir leurs conditions de travail s’améliorer significativement. Les travailleurs ont pris le temps de s’assurer que leur message était entendu, qu’il résonnait et était compris par le plus grand nombre. Ce mouvement social démontre la solidarité et la volonté de lutte de ces employés déterminés à faire entendre leur voix et à obtenir la considération et le respect qu’ils méritent.

Les agents de restauration scolaire et d’entretien en grève à Saint-Martin-d’Hères

Un mouvement de grève a été lancé par les agents de restauration scolaire et d’entretien de Saint-Martin-d’Hères dès la rentrée scolaire le lundi 11 septembre. Les grévistes réclament une hausse des effectifs ainsi que des revalorisations. Les parents d’élèves doivent trouver des solutions alternatives pour la cantine de leurs enfants.

« Marre d’être usées et abusées »

Les revendications des grévistes portent sur une augmentation de la charge de travail, un manque de personnel et l’absence de revalorisation du régime indemnitaire. Les manifestantes reconnaissent l’impact de la grève sur la population mais estiment que les agents ne sont pas responsables de la situation. Les grévistes souhaitent de bonnes conditions de travail pour accueillir les enfants.

« Trouver les recettes »

La première adjointe de la commune de Saint-Martin-d’Hères, Michelle Veyret, balaye les revendications des grévistes sur la charge de travail et considère que le nombre d’enfants par agent est correct. En revanche, elle serait plutôt favorable aux demandes d’instauration d’une prime inflation mais sans donner de date. La première adjointe explique que la valeur du point d’indice a été augmentée au 1er juillet et qu’il a fallu trouver environ 260 000 euros de juillet à décembre. Ce point sera étudié pour le budget 2024. Les agents en grève demandent à être reçues par le maire.

Une grève qui risque de durer

Les grévistes prévoient de maintenir leur mouvement toute la semaine, voire plus longtemps, en attendant des négociations avec le maire. Certains parents d’élèves réclament la mise en place d’un service minimum. La première adjointe souhaite un dialogue pour que tout rentre dans l’ordre.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA