Grenoble : la canicule atteint une température record de 42,5°C

En cette journée étouffante du jeudi 24 août 2023, les habitants de Grenoble ont été témoins d’un événement historique. Le soleil était brûlant et le thermomètre n’arrêtait pas de monter en flèche jusqu’à atteindre une température inimaginable. En effet, à 17 h 20, le record de la température la plus élevée jamais enregistrée à Grenoble a été battu, avec un pic impressionnant de 42,6°C. Les rues étaient désertes et tout le monde cherchait refuge dans les endroits climatisés, sous les ventilateurs ou les brumisateurs. Les voitures semblaient fondre sous l’effet de la chaleur et la ville entière semblait être plongée dans un four géant. C’est un véritable exploit, mais à quel prix ? Les conséquences de cette canicule et de ce record historique se feront sentir pendant longtemps encore.

Grenoble bat son record de température

Le jeudi 24 août, la métropole de Grenoble a atteint une température record de 42,6°C, selon la station météo de Saint-Martin-d’Hères qui constitue une référence fiable. Grenoble n’avait jamais connu une telle chaleur auparavant.

Des températures jamais vues à Grenoble

La journée du jeudi 24 août a connu des températures extrêmes tout au long de la journée, atteignant leur maximum avec les 42,6°C enregistrés dans la métropole de Grenoble. D’autres villes en France ont également battu des records de chaleur, comme Lyon et Toulouse.

Un record méritant des nuances

Contacté par actu Grenoble, Guillaume Séchet nuance ce record de chaleur, expliquant que la station de Saint-Martin-d’Hères n’a ouvert ses portes qu’en 2004 et qu’il est donc possible qu’il ait fait plus chaud en 2003. Cependant, cela reste impossible à prouver.

