Grand Prix de Plouay : 4 jours de compétition cycliste à ne pas manquer !

Le coup d’envoi du Grand prix de Plouay est enfin donné ! Les amateurs de cyclisme ont rendez-vous dans le Morbihan à partir de ce jeudi 31 août pour quatre jours d’épreuves palpitantes. Les organisateurs étant de leur côté très enthousiastes, n’hésitent pas à annoncer que leur compétition est l’équivalent du célèbre Paris-Roubaix. Les athlètes inscrits auront donc l’occasion de se mesurer et de se surpasser dans cette véritable tempête sportive. Les fans, eux, auront la chance de vivre des moments de suspens et d’adrénaline en suivant les différentes courses à travers les paysages somptueux de la région. Le Grand prix de Plouay promet d’être un grand moment pour tous les amoureux de la petite reine.

Le Grand Prix de Plouay : une grande épreuve de cyclisme

Le Grand Prix de Plouay est un événement phare pour les amateurs de courses cyclistes. Cette compétition se déroule sur quatre jours avec différentes épreuves qui s’adressent à un public diversifié. Selon les organisateurs, cet événement est de qualité équivalente à celui du Paris-Roubaix et offre un meilleur plateau que le Tour de Flandres.

Programme des épreuves

Le Grand Prix de Plouay commence avec l’épreuve de paracyclisme le jeudi 31 août. Vendredi 1er septembre, la Cyclo Morbihan suivra des parcours reprenant celui de la Bretagne Classic – Ouest-France emprunté le dimanche par les coureurs professionnels de l’UCI WorldTour. Le samedi 2, les participants pourront assister à la sixième édition de la course Grand Prix de Plouay Juniors Men et la troisième édition de la course Grand Prix Ceratizit Juniors Women, qui se déroulera au même moment que la Classic Lorient Agglomération – Trophée Ceratizit. Le dimanche, la grande course de Plouay, la Bretagne Classic – Ouest-France, vivra sa 92e édition et sera repris sur un parcours de 258,3 km et 4,235 m de dénivelé passant par 32 communes.

Horaires des épreuves

Voici les horaires des différentes épreuves du Grand Prix de Plouay :

– Jeudi 31 août : Grand Prix de Plouay – Paracyclisme – UCI de 10h à 12h et de 14h à 16h

– Vendredi 1er septembre : Cyclo Morbihan de 8h à 15h et Grand Prix de Plouay – Piste de 18h à 22h

– Samedi 2 septembre : Grand Prix de Plouay – Men Juniors – UCI 1.1 de 9h à 12h, Vintage Classic de 9h30 à 16h, Classic Lorient Agglomération – Trophée Ceratizit – UCI WorldTour Women de 12h35 à 17h, et Grand Prix Ceratizit – Women Juniors – UCI 1.1 de 13h à 15h20

– Dimanche 3 septembre : Bretagne Classic – Ouest-France – UCI WorldTour Men de 10h35 à 17h et Grand Prix de Plouay – 1.2 UCI de 11h à 15h30.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA