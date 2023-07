Gourdes isothermes pour les sans-abris : sauvez des vies avec Sakado !

Pour la deuxième année d’affilée, l’organisation Sakado, destinée à offrir de l’aide aux personnes dépourvues de logement, a décidé de poser des actes concrets en organisant des maraudes dans les rues de Montpellier, dans l’Hérault, mais cela ne s’arrête pas là. En effet, elle met à disposition des gourdes isothermes, qui se révèlent très utiles par temps chaud. Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un engagement social important pour l’association, qui a pour objectif d’offrir une aide concrète et un appui moral à ceux qui en ont besoin. La distribution de gourdes isothermes n’est qu’une facette de cette lutte en faveur des personnes dans le besoin. En effet, les membres de l’association s’engagent à mener des maraudes avec des équipes, afin de sillonner les rues de Montpellier et aller à la rencontre des sans-abri. Les équipes distribuent également des repas chauds et des soins de base, en plus de la distribution de matériel de survie. Cette initiative humanitaire conductrice a pour but de donner de l’espoir aux plus vulnérables d’entre nous.

Une opération de distribution de gourdes isothermes pour les sans-abris en France

Plusieurs villes en France concernées

Pour la deuxième année consécutive, l’association Sakado, qui vise à aider les sans-abris, organise une initiative pour distribuer des gourdes isothermes dans les rues de Montpellier, dans le sud de la France. L’association a déjà recueilli une cinquantaine de gourdes, mais nécessite une centaine de plus pour les distribuer en maraude à Montpellier dans une dizaine de jours. Bien que l’opération porte ses fruits, Sakado souhaitait l’élargir à d’autres villes. Cette année, les maraudes auront notamment lieu à Béziers, Sète, Frontignan, Nîmes, Alès, Orange, Valréas et Avignon, touchant ainsi un plus grand nombre de personnes dans le besoin.

L’importance de s’hydrater en période de canicule

S’hydrater est crucial en été, surtout en période de canicule. Les personnes qui sont en hyperthermie, telle que les sans-abris, ont besoin d’une hydratation régulière pour éviter des complications de santé. Les gourdes isothermes de Sakado leur permettent de boire une boisson fraîche tout au long de la journée, ce qui est crucial pour leur survie. L’association a été créée il y a 18 ans et fonctionne sans subventions. Elle estime que la distribution de ces gourdes peut sauver des vies en offrant une solution simple et efficace aux sans-abris en période de chaleur extrême.

La générosité de particuliers, entreprises et footballeurs

Sakado a pu mettre en place cette initiative grâce à la générosité des particuliers, des entreprises et des footballeurs locaux. Parmi les donateurs, on trouve notamment des joueurs de football du MHSC, l’équipe de Montpellier, ainsi que la société informatique Zendex. Cette initiative montre qu’il est possible d’agir concrètement face à un problème social majeur, avec peu de moyens mais beaucoup de solidarité. L’opération a déjà prouvé son efficacité l’année dernière et espère toucher encore plus de personnes dans le besoin grâce à l’élargissement des villes concernées.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr