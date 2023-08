Gendarmes de Dammartin-en-Goële : un nouvel élan pour leur confort au travail!

En fondant leur association en 2021, les membres de la gendarmerie de Dammartin ont cherché à améliorer leurs conditions de travail. Leurs efforts se sont notamment portés sur un rapprochement avec la population locale, mais aussi sur la recherche de soutiens financiers, deux leviers importants pour le développement de la structure. Grâce à cela, la gendarmerie de Dammartin a réussi à se doter de nouveaux équipements et à améliorer ses locaux pour offrir à ses membres un cadre de travail plus fonctionnel et plus agréable. Cet engagement a également renforcé la cohésion au sein de l’équipe et permis d’instaurer un climat de confiance avec la population, qui se sent plus impliquée dans la vie de la gendarmerie.

Les actions des 40 rugissants

L’association des « 40 rugissants », composée de 40 gendarmes de la brigade de Dammartin-en-Goële, organise des événements pour poursuivre leur travail quotidien de patrouilles et de contact avec les habitants. Le sport est un moyen de rapprocher les gendarmes des citoyens, et leur participation à des tournois de pétanque et de futsal a contribué à diminuer la défiance et les frictions avec les jeunes de la rue.

Des rencontres avec les élus

Les gendarmes prennent également le temps de rencontrer les maires des communes qu’ils couvrent, et prévoient de leur faire visiter le musée de la gendarmerie ainsi que le centre opérationnel de renseignement. La visite de jeunes élus au sein de la brigade a également été organisée, avec un petit déjeuner offert.

Convivialité rime avec sport pour les gendarmes

La création de l’association des 40 rugissants a permis de recevoir des dons de partenaires, qui ont été utilisés pour rénover la salle de pause et aménager une salle de sport. Pratiquer une activité sportive est important pour leur travail et leur santé mentale. Ils participent également à une course en relais de 24 heures pour soutenir les enfants malades en service de pédiatrie à l’institut Gustave Roussy. Les inscriptions sont ouvertes à partir de 12 ans.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA