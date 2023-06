Gastronomie: Chefs à domicile, vivez une expérience culinaire unique chez vous !

L’idée d’engager un chef personnel pour une soirée ou de faire appel à un cuisinier pour préparer les plats de la semaine devient de plus en plus populaire. De nombreuses entreprises françaises en démarrage se sont aventurées dans ce domaine.

À Paris, des membres d’une famille ont décidé de faire appel à deux chefs cuisiniers à domicile. Un homme confie : « Ça change complètement du restaurant, on est chez soi, on a tout le temps ». Le métier de chef à domicile est de plus en plus populaire, et certains chefs sont très présents sur les réseaux sociaux. À Paris, les deux chefs s’occupent des derniers détails de l’entrée, dans une cuisine qui leur est étrangère. Ils proposent un menu à 70 euros par personne, incluant les courses, mais pas l’alcool. La prestation de qualité ravit les invités.

La liberté et des avantages

Pour les chefs, qui ont été formés auprès des plus grands noms de la cuisine, devenir chef à domicile était une évidence. Victor Porcher explique : « C’est la liberté de faire ce qu’on veut, ne pas avoir quelqu’un au-dessus de nous qui nous dit quoi faire, de ne pas avoir d’horaires fixes ». Les avantages sont également financiers : ils n’ont pas à investir dans un local et n’ont pas de charges salariales à payer.

Les chefs cuisiniers à domicile sont de plus en plus nombreux. Sihem Kenba vient chez ses clients chaque semaine et prépare en deux heures les cinq dîners de la famille. Cette ancienne commerciale, aujourd’hui auto-entrepreneure, gagne entre 1 500 et 2 000 euros nets par mois pour environ vingt heures de cuisine par semaine. Le client, quant à lui, paie 450 euros par mois, dont la moitié est déduite sous forme de crédits d’impôts.