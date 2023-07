Galtier, du triomphe à la garde à vue à Nice : retour sur la vie de l’entraineur du PSG et sur l’affaire Galtier

Des débuts prometteurs à la consécration en tant que joueur

Christophe Galtier est né le 23 août 1966 à Marseille, une ville vibrante connue pour son amour du football. Dès son plus jeune âge, Galtier a montré une passion indéniable pour le ballon rond, qui l’a amené à intégrer le centre de formation de l’Olympique de Marseille en 1982. À peine trois ans plus tard, à l’âge de 19 ans, il fait ses débuts professionnels en tant que défenseur avec le club phocéen. Son talent a rapidement été reconnu et en 1988, il est sélectionné en équipe de France espoirs, avec laquelle il remporte le championnat d’Europe de football espoirs.

Une transition réussie vers le métier d’entraîneur

Après avoir annoncé la fin de sa carrière de joueur en 1999, Galtier n’a pas quitté le monde du football. Au contraire, il s’est lancé dans une nouvelle voie en tant qu’entraîneur, un poste pour lequel il a montré un talent incroyable. Après une décennie en tant qu’entraîneur adjoint dans différents clubs, dont l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, il a fait ses débuts d’entraîneur principal à l’AS Saint-Etienne en 2009. Sa compétence dans ce nouveau rôle a rapidement été reconnue et en 2013, il a conduit l’équipe à une victoire en Coupe de la Ligue, une performance qui lui a valu le titre de meilleur entraîneur de L1.

Ascension vers les sommets du football français

En 2017, Galtier a rejoint le Lille OSC avec une ambition claire: porter l’équipe au sommet. Ses efforts ont porté leurs fruits lorsque, en 2021, Lille a remporté le championnat de France, affirmant ainsi sa place parmi l’élite du football français. Après une brève période à l’OGC Nice, où il a conduit l’équipe en finale de la Coupe de France, Galtier a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain en juillet 2022, succédant à Mauricio Pochettino. Au PSG, il a maintenant l’opportunité de faire ses preuves sur la plus grande scène du football français.

En dehors de sa carrière, Galtier est un homme de famille dévoué. Marié et père de deux enfants, un fils, Jordan, et une fille, il trouve l’équilibre entre sa passion pour le football et sa vie privée.

« L’affaire Galtier » : Des soupçons qui bouleversent le football français

L’ombre de la controverse a commencé à planer sur Christophe Galtier il y a plusieurs mois avec l’éclatement de ce que l’on appelle désormais « l’affaire Galtier ». Après la fin de la saison sportive, l’entraîneur du Paris Saint-Germain et son fils adoptif et agent, John Valovic-Galtier, ont été convoqués à la police judiciaire de Nice le vendredi, avant d’être placés sous garde à vue. La raison ? Des allégations sérieuses de « discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion » qui ont bouleversé l’univers du football.

Le 11 avril, un courrier électronique explosif du directeur sportif de l’OGC Nice, Julien Fournier, a été rendu public par le journaliste Romain Molina et RMC Sport. Dans ce courrier, adressé aux dirigeants d’INEOS, Fournier accusait Galtier d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes pendant la saison 2021-22, alors qu’il était entraîneur de Nice.

Les retombées judiciaires et l’incertitude autour de l’avenir de Galtier

Depuis la révélation de ces accusations, la tempête a pris de l’ampleur. « Je suis profondément choqué par les propos qu’on me prête, relayés par certains de manière irresponsable« , a répondu Galtier lors d’une conférence de presse avec le PSG. Son fils John Valovic-Galtier s’est également exprimé avec vigueur en réponse aux accusations.

Au-delà des réactions publiques, l’affaire a progressé sur le plan judiciaire. Des perquisitions ont été effectuées au siège de l’OGC Nice le 14 avril et plusieurs figures clés du club, dont Julien Fournier, le président Jean-Pierre Rivère et l’entraîneur actuel Didier Digard, ont été entendues. Avec la mise en garde à vue de Galtier et de son fils, l’affaire est entrée dans une nouvelle phase, semant l’incertitude sur l’avenir de Galtier au PSG. En dépit de son brillant parcours footballistique, cette affaire pourrait marquer un tournant déterminant dans la carrière de l’entraîneur.

Placement en garde à vue à Nice le 30 juin

Christophe Galtier et son fils John Valovic-Galtier ont été placés en garde à vue à Nice dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de discrimination à l’OGC Nice, a annoncé ce vendredi le procureur de la République.

Christophe Galtier, bien que toujours officiellement à la barre du PSG en attendant un accord entre le club champion de France et lui, est accusé d’avoir tenu des propos discriminatoires, racistes et islamophobes pendant son mandat à l’OGC Nice (2021-2022). Ces allégations proviennent de l’ancien directeur sportif du club, Julien Fournier, qui les a révélées au début du mois d’avril. Fournier a d’ailleurs été entendu par la justice en mai.

Galtier a toujours fermement nié ces accusations et, selon une source proche de l’affaire, aurait même déposé une plainte. Plusieurs figures clés du club niçois, y compris le président Jean-Pierre Rivère et Didier Digard, ont déjà été interrogées par les enquêteurs.