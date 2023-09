Gaia France : Quand la blouse médicale passe en mode « haute couture »

« Marseille n’a pas fini de vous surprendre! » Et cette fois, ce n’est ni pour ses plages, ni pour sa bouillabaisse, mais pour une innovation mode qui bouleverse le monde médical. Qui l’aurait cru? Trois internes en dentaire, fatigués d’avoir l’allure de sacs de pommes de terre à l’hôpital, se sont réinventés en stylistes de la blouse médicale. Le résultat? Gaia France, une marque éco-responsable et ultra-chic, que tous les professionnels de santé vont s’arracher.

« Pourquoi devrait-on sacrifier le style pour la fonction? »

C’est avec cette idée en tête que Jérémy, Yannis et Lucas ont lancé leur révolution. Oubliez la traditionnelle blouse blanche austère, et accueillez avec joie ces blouses audacieusement redessinées. Pensées pour la modernité, elles allient confort, technicité et esthétique à la perfection. Col mao, coupe cintrée, fermeture discrète… Sans oublier le petit détail qui tue: le liseré bleu-blanc-rouge, fièrement apposé, hurlant leur origine « Made in France ».

Marseillaise, Trendy, Éthique!

La Canebière peut se targuer d’avoir un nouvel atout dans sa manche. Chaque pièce Gaia est confectionnée avec amour dans la cité phocéenne, incarnant une démarche éco-responsable et patriotique. Et parce que la mode ne doit pas s’arrêter aux frontières du respect environnemental, Gaia utilise des matières douces pour la planète comme le Lyocell, le coton bio et le polyester recyclé.

La rentrée 2023? Plus hot que jamais!

Si la fin de l’été vous déprime, Gaia est là pour mettre du peps dans votre rentrée. Blouses pour hommes et femmes, pantalons assortis, et même des calots pour parfaire le tout: les hôpitaux n’ont qu’à bien se tenir. Et pour les indécis, le choix s’étend du XS au XL.

En bref? Gaia France est le nouveau « must-have » pour tout professionnel de santé qui se respecte. Si les dentistes étaient les premiers à monter en ligne de front, gageons que ce tsunami de style envahira bientôt tous les couloirs des établissements de soins. Soyez prêts, la révolution est en marche, et elle est signée Gaia!

en savoir plus : https://gaiafrance.com/

Instagram : https://www.instagram.com/gaiafranceoff/

Facebook : https://www.facebook.com/gaiafranceoff/