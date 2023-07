« Gagnez le tournoi de foot inter-bars à Fougères et soutenez deux bonnes causes »

Le terrain de la Madeleine sera le théâtre d’un grand tournoi annuel inter-bars où s’affronteront vingt équipes. Des matchs qui promettent d’être serrés, rythmés et disputés. Les amateurs de football pourront ainsi assister à des rencontres de haut niveau où le talent, la technique et l’envie seront les maîtres-mots. Toutefois, cette compétition ne sera pas que sportive, elle sera également solidaire. Les bénéfices de cette journée seront reversés à deux associations qui luttent pour des causes qui leur tiennent à cœur. Les participants pourront ainsi se défouler tout en faisant une bonne action. Un événement à ne pas manquer !

Les Amis de la Madeleine organisent leur tournoi inter-bars annuel

La dixième édition du tournoi inter-bars organisé par l’association les Amis de la Madeleine se déroulera le dimanche 9 juillet sur le terrain de la Madeleine, rue du Gué-Maheu, à Fougères (Ille-et-Vilaine). Le tournoi a pour objectif de rassembler les bars et les habitants des environs pour une journée de divertissement et de solidarité.

20 équipes de 8 à 9 joueurs issus de 14 bars de Fougères et ses alentours se disputeront la victoire tout au long de la journée. Les 20 équipes sont réparties en quatre groupes : bleu, blanc, jaune et orange. Chacun des groupes est composé de cinq équipes, chacune représentant un bar différent. Les équipes doivent jouer les unes contre les autres jusqu’à ce que les deux meilleures équipes de chaque groupe se disputent la victoire en demi-finale.

Cette année, les bénéfices de la journée seront reversés à deux associations, respectivement l’association Mayline rêve de Luitré pour une petite fille atteinte de paralysie cérébrale, et Sur les pas de Rachel de Saint Marc le Blanc pour une autre petite fille également atteinte de paralysie cérébrale.

La journée sera également marquée par la présence d’un invité d’honneur d’exception : Erik Van Den Boogaard, ancien joueur du stade rennais entre 1988 et 1990, parrainera l’événement cette année.

Les Amis de la Madeleine sont une association solide de près de 40 membres, toujours prêts à organiser des événements pour le bien de la communauté locale. Le tournoi inter-bars est l’une des occasions les plus populaires de l’année à Fougères, rassemblant des centaines de personnes et permettant de collecter des fonds pour des causes importantes.

La journée sera agrémentée d’une petite restauration et d’une buvette sur place, pour le plus grand plaisir des joueurs et spectateurs. Venez nombreux, c’est une occasion idéale pour passer du temps en famille ou entre amis tout en soutenant de nobles causes.