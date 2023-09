Fresque engagée : TotalEnergies accusée de destruction climatique

Dans la petite ville de Claira, à proximité de Perpignan, une fresque représentant le logo de TotalEnergies s’est récemment élevée dans le creux desséché du cours d’eau de l’Agly, en date du jeudi 31 août dernier. C’est grâce au collectif ANV-COP21 que cette peinture a vu le jour, leur volonté étant de pointer du doigt les responsabilités des grands pollueurs et leur impact environnemental. Leur slogan incisif ne manque pas de rappeler le caractère quasi-morbide de la situation : » Ils n’ont plus d’eau ? Qu’ils boivent du pétrole ! » Une œuvre forte et éloquente, qui ne manquera pas de faire réfléchir ceux qui passent à proximité.

Le collectif ANV-COP21 a réalisé une fresque de 25 mètres de large et 45 mètres de long sur le lit asséché de l’Agly à Claira, près de Perpignan, jeudi 31 août. La fresque représente un individu buvant de l’essence et reprend les lignes du logo de TotalEnergies. Le slogan « Ils n’ont plus d’eau ? Qu’ils boivent du pétrole ! » s’inspire de la formule attribuée à Marie-Antoinette. La fresque est une protestation contre les responsabilités des grands pollueurs dans le dérèglement climatique. L’Agly est sans eau depuis un an et le département des Pyrénées-Orientales est en proie à la sécheresse depuis plusieurs étés. Le président du Syndicat mixte du bassin-versant de l’agly (SMBVA) souligne que l’eau ne coule plus à partir d’Estagel et qu’il est impossible de délester l’eau au niveau du barrage de l’Agly à plus de 1 000 litres/seconde, car les niveaux d’eau en réserve sont historiquement bas.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA