Fred Vargas crée un monde étrange et mystérieux sur une zone urbaine.

La simple évocation d’Adamsberg suffit à provoquer en moi une joie indicible. Le personnage créé par Fred Vargas est devenu au fil du temps un ami de papier, un héros comme je les aime : complexe, ambigu, et terriblement humain. Avec une plume alerte et un sens du suspense hors pair, Vargas sait nous emmener loin, très loin, dans des intrigues qui défient l’imagination. Et pourtant, tout est crédible, tout coule de source, grâce à cette alchimie unique qu’elle a su créer entre ses personnages. Dans ce nouveau polar, j’ai hâte de découvrir les nouvelles aventures de notre cher commissaire, et de suivre les péripéties qui l’attendent. Laissez-moi vous dire que je suis prêt pour l’aventure !

Bienvenue dans l’univers du nouveau thriller de Fred Vargas : Sur la dalle

L’histoire

Dans son dernier ouvrage, Fred Vargas nous plonge une nouvelle fois dans l’univers de son célèbre commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Ce dernier se voit contraint de quitter Paris pour se rendre à Louviec, un village breton fictif non loin de Saint-Malo. Sur place, il doit enquêter sur une série de meurtres mystérieux commis dans le village. Adamsberg doit faire face à l’hostilité des habitants de Louviec, qui sont tous liés d’une manière ou d’une autre à la victime. Entre superstitions et rumeurs, l’enquête semble impossible. Mais le commissaire est un fin limier, et il compte bien dénouer les fils de cette affaire sombre et sordide.

Le personnage d’Adamsberg

Adamsberg est un personnage attachant, dont les méthodes font parfois grincer des dents au sein de sa brigade. Il a « l’air de tout et de rien sauf d’un flic, ce petit brun aux yeux si flous, qu’il paraît vous regarder sans vous voir, avec sa nonchalance qui fait douter qu’il s’intéresse à ses propres questions » (cit. Sur la dalle). Pourtant, sous cette apparence de désinvolture, Adamsberg cache une grande acuité d’esprit. Il parvient toujours à résoudre les affaires les plus ardues en faisant preuve de minutie et de persévérance. Il est également doté d’un humour pince-sans-rire qui fait mouche à chaque fois. Il est indéniable que le personnage d’Adamsberg fait partie des figures emblématiques du polar français.

L’écrivaine engagée – Fred Vargas

Historienne, archéozoologue au CNRS et romancière, Fred Vargas est féministe et écologiste convaincue. Cette vision du monde se reflète dans ses écrits. En effet, ses derniers livres publics sont des essais écologiques : L’humanité en péril (Flammarion, 2019 – J’ai lu, 2020) et Quelle chaleur allons-nous connaître ? Quelles solutions pour nous nourrir ? (Flammarion 2022). Elle a reçu de nombreux prix pour l’ensemble de son œuvre, dont le prix Goncourt en 2003 pour Pars vite et reviens tard. Agatha Christie, reine du crime, de Laure Monloubou est un petit roman jeunesse qui raconte la vie passionnante de l’écrivaine anglaise Agatha Christie. Cette œuvre fait partie de la collection Les grands personnages à hauteur d’enfant, publiée aux éditions Amaterra. Il est ainsi possible de découvrir ou de redécouvrir l’œuvre de cette célèbre écrivaine anglaise, surnommée la « reine du crime ».

