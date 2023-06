Frank Frazetta: Artiste américain de génie, illustrations XXL inédites publiées

Frank Frazetta, célèbre pour ses illustrations de personnages tels que Tarzan, Conan et Buck Rogers, ainsi que pour son expertise dans l’horreur gothique pour les revues « Creepy » et « Vampirella », est considéré comme l’un des plus éminents dessinateurs américains aux côtés de Norman Rockwell.

Suite à une monographie dédiée à l’illustration fantastique, mettant notamment en avant Frazetta, les éditions Taschen proposent dans leur collection XL (29 x 39.5 cm) un nouvel ouvrage consacré au maître. Les illustrations de l’artiste derrière Tarzan, Conan et Buck Rogers sont reproduites dans un format proche de celui de ses posters des années 70, avec une précision des couleurs jamais vue auparavant.

Berserkers sanguinaires et princesses interstellaires

Avant de créer ses héros imposants, ses princesses séduisantes et ses monstres terrifiants, Frank Frazetta a commencé sa carrière dans la bande dessinée d’après-guerre, travaillant jusqu’en 1960 dans des styles variés tels que la romance, l’humour, le western et la science-fiction. Ce volet moins connu de son travail est redécouvert grâce à la taille impressionnante des planches reproduites. Son trait est déjà infaillible et la dynamique des cases préfigure celle de ses futures illustrations.

Dans les années 60, Frazetta va trouver sa voie et s’épanouir dans les couvertures de romans et de magazines. Maîtrisant les éclairages sombres, les cimetières antiques et les planètes extraordinaires, l’artiste privilégie des compositions pyramidales mettant en scène des combats violents entre de féroces berserkers (guerriers nordiques) et des armées de goules. Ses princesses dévêtues aux courbes généreuses et au regard perçant, protégées par des héros virils, reflètent un patriarcat machiste et désuet. Pourtant, issus de la culture populaire américaine, ces clichés donnent naissance à des visions exotiques et héroïques, ainsi qu’à des cauchemars gothiques, sans équivalent.

Entre Michel-Ange et Delacroix

Frank Frazetta se situe à la croisée d’un Michel-Ange, pour ses corps sculpturaux, et d’un Delacroix, pour sa virtuosité dans la touche et la couleur. Son talent pour le trait et la dynamique propres à l’illustration, associés à sa maîtrise des couleurs, le propulsent au sommet de sa discipline. Son univers est peuplé de barbares musclés et d’héroïnes sensuelles, de loups-garous et de vampires, ainsi que de sorcières et de magiciens.

Disparu en 2010, Frank Frazetta laisse derrière lui une œuvre prolifique, principalement consacrée au fantastique et à la science-fiction, dans leurs aspects les plus traditionnels, tout en s’aventurant parfois dans les domaines du western et du récit de guerre. Son traitement original de ces thèmes a inspiré de nombreux artistes, faisant de lui l’un des plus grands illustrateurs du XXe siècle. L’ouvrage « The Fantastic Worlds of Frank Frazetta » (en allemand, anglais et français) présente presque la totalité de son œuvre. Sauvage !

The Fantastic Worlds of Frank Frazetta

Édité par Dian Hanson

Éditions Taschen

468 pages, relié, reliure en toile sous jaquette, 29 x 39.5 cm

150 euros