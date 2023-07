Francis Ngannou : un combat épique contre Tyson Fury

Le choc des titans sur le ring

Le monde de la boxe est en effervescence alors que deux géants s’apprêtent à s’affronter sur le ring. Tyson Fury, le champion poids lourds britannique, et Francis Ngannou, l’athlète redoutable du Cameroun, se préparent pour un combat épique qui aura lieu le 28 octobre prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. Dès l’annonce de ce combat qui est véritablement le grand buzz de l’année 2023, les bookmakers ont tôt fait d’initier toutes sortes d’analyses sur les chances de chacun des protagonistes.

Les pronostics donnent Fury favori, mais Ngannou a ses atouts

Et comme l’on pouvait s’y attendre, le moins côté est Francis Ngannou. Certains médias internationaux lui prêtent 2% de chance de victoire face au redoutable Tyson Fury. Pourtant, il ne faut pas sous-estimer le talent et la détermination du Predator camerounais. Voici quelques raisons pour lesquelles cette confrontation promet d’être mémorable :

Le parcours impressionnant de Francis Ngannou : l’ancien champion UFC des poids lourds de MMA a déjà fait ses preuves sur le ring, enchaînant les victoires et montrant une puissance de frappe hors du commun.

l’ancien champion UFC des poids lourds de MMA a déjà fait ses preuves sur le ring, enchaînant les victoires et montrant une puissance de frappe hors du commun. Un combat inédit entre deux disciplines : la rencontre entre un champion de boxe anglaise et un combattant issu du MMA ajoute une dimension unique à ce duel, avec des styles et des techniques qui se confronteront.

la rencontre entre un champion de boxe anglaise et un combattant issu du MMA ajoute une dimension unique à ce duel, avec des styles et des techniques qui se confronteront. L’envie de prouver sa valeur : Ngannou ne cache pas son ambition de défier les plus grands champions de boxe et de marquer l’histoire. Ce combat est pour lui l’occasion de montrer que même face à un adversaire aussi redouté que Fury, il a sa place sur le ring.

L’enjeu : une consécration internationale

Le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury a été rendu possible grâce au nouveau contrat signé par la star camerounaise de 36 ans avec la Professional Fighters League, à la suite de sa non-reconduction au sein de l’UFC. Contrairement à l’organisation star du MMA, la PFL lui permet de défier les plus grands champions de boxe. Des détails restent à être officialisés, comme les règles exactes du combat, mais l’enjeu est clair : une victoire contre Fury propulserait Ngannou sur le devant de la scène internationale et confirmerait son statut de poids lourd du monde de la boxe.

Une rivalité exacerbée par les critiques

En attendant ce choc tant attendu, les tensions montent entre les deux camps. Oleksandr Usyk et son manager, Egis Kilmas, ont critiqué Tyson Fury pour avoir accepté ce combat contre Francis Ngannou au lieu de les affronter eux. Ce n’est pas la première fois que le Gypsy King est au cœur de polémiques et provoque la colère d’autres combattants. Mais cette situation ne fait qu’ajouter du piment à l’affiche du 28 octobre, et les fans attendent avec impatience de voir comment Francis Ngannou répondra sur le ring face à son adversaire britannique.

Un retour en force après une défaite marquante

Pour rappel, Francis Ngannou a connu une défaite cuisante contre Stipe Miocic en 2018 lors de l’UFC 220, avant de prendre sa revanche trois ans plus tard, le 27 mars 2021, en mettant KO le champion américain. Ce combat a marqué les esprits et montré la capacité de résilience et de progression du Predator. Aujourd’hui, il compte bien prouver une nouvelle fois sa valeur et sa puissance face à Tyson Fury.

Le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury s’annonce donc comme l’un des événements majeurs de l’année 2023 dans le monde de la boxe. Les pronostics donnent le Britannique favori, mais le Camerounais est loin d’être un adversaire à prendre à la légère. Quoi qu’il en soit, les passionnés de sport seront servis avec ce choc des titans qui promet de faire trembler les cordes du ring !