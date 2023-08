Frah de Shaka Ponk choqué : séparation groupe aberrante

Le samedi soir, c’était au tour du groupe de rock Shaka Ponk de mettre le feu à la scène du Brive festival lors d’un show complètement survolté. Les membres du groupe ont décidé que ce serait leur dernière représentation en Corrèze, leur ultime prestation avant de se séparer, pour des raisons qu’ils ont eux-mêmes qualifiées d’écologiques. Cette décision avait été annoncée en fin d’année dernière, et c’est le chanteur du groupe, Frah, qui est venu nous en parler après le concert, apportant quelques éclaircissements sur ce choix radical.

Shaka Ponk : adieux à la scène pour des raisons écologiques

Le groupe de rock Shaka Ponk a donné son dernier spectacle sur la scène du Brive festival le samedi soir, laissant derrière lui un show démentiel et mémorable. Cependant, cette dernière tournée est la fin de l’aventure pour le groupe, qui a annoncé sa séparation à la fin de l’année dernière pour des raisons écologiques. En effet, l’écologie et le climat social sont au cœur des préoccupations du groupe depuis de nombreuses années. Dans une interview réalisée après le concert, le chanteur du groupe, Frah, a expliqué les raisons de cette décision radicale.

Le final de la tournée « Final Fucked Up Tour »

Shaka Ponk se produit cet été dans 22 festivals, avec 70 personnes se déplaçant à chaque fois avec le groupe. Cependant, les membres de Shaka Ponk ont décidé qu’il est temps de mettre fin à leur tournée et dénoncent le bilan carbone global des événements comme le Brive Festival. La question de l’environnement est l’une des préoccupations majeures des membres de Shaka Ponk qui n’est pas compatible avec les tournées grandioses et polluantes. Le chanteur Frah a expliqué lors de son interview que « Dans 10 ou15 ans, on ne pourra plus faire ça, ça ne sera plus possible par rapport à ce qu’on sait. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on avait du mal à se synchroniser entre ce qu’on racontait, la raison pour laquelle on a fait Shaka aussi, et tout ce que ça génère… même si c’est magnifique. »

Une décision désolante et aberrante

La décision de mettre fin à Shaka Ponk est inévitable pour les membres du groupe qui regrettent que de telles performances soient couramment interrompues en raison du manque de considération de certains acteurs. Frah confirme cette affirmation en déclarant : « c’est aberrant qu’on soit obligés d’en arriver là, que d’aussi belles choses soient obligées de s’arrêter parce qu’il y a des mecs qui ne font pas leur boulot. Et c’est comme ça, faut qu’on fasse leur taf en fait. Et malheureusement, on doit arrêter certains trucs parce que certains individus ne font pas leur travail ». Shaka Ponk aura d’autres festivals à honorer avant la fin de leur tournée annuelle, qui se terminera en mars 2024 au Zénith de Limoges et à l’Arkéa Arena de Bordeaux.

Shaka Ponk, un groupe à nul autre pareil

Après 20 ans de carrière, Shaka Ponk laisse derrière lui des performances uniques et des albums mémorables. Leur avant-dernier album The Pink Lady Club est sorti en juin 2021 et leur dernier album éponyme est sorti en juin 2023. Le groupe a réussi à créer un univers unique qui associe rock alternatif, électro et des performances live spectaculaires. La chanteuse Sam a rejoint le groupe en 2010, apportant une touche féminine remarquable. Le groupe a également réussi à se distinguer avec des vidéoclips exceptionnels qui témoignent de leur originalité et de leur créativité. Shaka Ponk est un groupe à part qui a su transmettre une énergie unique à leur public à travers des performances éblouissantes.

source originale : La Pause Info.fr