Fouilles à Meymac : mystère sur l’exécution de 47 soldats allemands en 1944 en Corrèze dévoilé

Après avoir entendu le récit de l’ex-combattant Edmond Réveil, des recherches seront menées à Meymac, entre les 27 et 29 juin, afin de vérifier ou infirmer ses déclarations : le groupe de résistants des Francs-tireurs et partisans aurait procédé, le 12 juin 1944, à l’exécution expéditive de 47 détenus allemands ainsi que d’une femme française membre de la Gestapo.

Le 16 mai dernier, l’ancien résistant a révélé le secret le plus lourd du mouvement de résistance des Francs-tireurs et partisans de Meymac, en Haute-Corrèze. Il a affirmé avoir été témoin de l’exécution sommaire de 47 soldats allemands de la Wehrmacht et d’une jeune femme française de la Gestapo. Ils avaient été capturés après l’attaque de l’école normale des filles de Tulle, le 7 juin 1944.

Ces déclarations avaient déjà été faites en décembre 2019, lors d’une réunion de l’Association Nationale des Anciens Combattants. Cependant, elles n’avaient pas été relayées à l’époque par l’association ou les médias.

À la recherche des dépouilles potentielles

Suite à ce témoignage, une campagne d’analyse des sols sera menée par l’ONACVG Corrèze (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) et le VDK (Organisme allemand chargé de l’entretien des tombes de guerre allemandes), sous l’autorité du préfet de la Corrèze.

Du 27 au 30 juin, le VDK fournira un géo-radar pour explorer et « scanner » la zone où les soldats exécutés auraient probablement été enterrés. Selon Xavier Kompa, directeur de l’Office National des Anciens Combattants de la Corrèze, ils ont établi un périmètre sur la base des témoignages des personnes encore en vie.

Les soldats auraient été enterrés dans deux fosses. L’une d’entre elles a été ouverte en 1967 et onze corps y avaient été découverts. Une seconde fosse, contenant les autres corps, devrait se trouver à une centaine de mètres de la première.

Cet été, de nouvelles recherches seront menées pour exhumer les corps, s’ils sont retrouvés. En ce qui concerne leur identification, les soldats auraient été recouverts de chaux, mais selon Xavier Kompa, les services anthropologiques devraient pouvoir établir leur identité, car ils avaient été tués et enterrés avec leurs uniformes et leurs plaques d’immatriculation.

Les services allemands pour les sépultures de guerre analyseront les résultats des géolocalisations, mais ils attendront d’avoir des certitudes sur la fosse avant de communiquer les informations. Au mois d’août, si les dépouilles sont effectivement retrouvées, elles seront exhumées par des archéologues et des anthropologues, notamment des étudiants de Marseille. Il appartiendra ensuite au VDK de procéder à leur réinhumation dans un cimetière militaire, soit à Berneuil (près de Saintes, en Charente-Maritime), où les onze premiers corps ont été inhumés, soit dans un autre cimetière militaire en France ou en Allemagne.

Pour Philippe Brugère, maire de Meymac, il est essentiel de rendre hommage à ces soldats : « Les familles de ces militaires allemands ont aussi le droit de se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. Il faut prendre conscience que la guerre, que l’on en soit victime, ou bourreau, c’est un mal pour tout le monde ».

Ces découvertes pourraient également permettre aux historiens d’affiner leur travail, comme l’explique Xavier Kompa : « L’Histoire n’est pas figée, ces travaux permettent d’éclaircir certains faits peu connus ou inconnus ».

Les regards du monde entier tournés vers Meymac

Depuis le témoignage d’Edmond Réveil, les articles de presse se sont multipliés, et pas seulement dans les médias français. Selon Philippe Brugère, les médias du monde entier s’y intéressent, notamment le Tagesspiegel, Die Welt, Der Spiegel, la BBC, The Guardian, El País et même la Télévision tchèque.

D’ailleurs, une cinquantaine de médias (français et étrangers) seront présents ce mardi 27 juin lors de la conférence de presse organisée à la mairie de Meymac. Parmi eux, la plupart des correspondants nationaux des médias cités : « Au niveau européen, tous les pays sont représentés. Cinq médias allemands seront présents », d’après Xavier Kompa.

La Corrèze, haut lieu de résistance, n’a pas fini de faire parler d’elle.