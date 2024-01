Football : L’incroyable journée de Beckenbauer lorsqu’il a disputé le « match du siècle » avec un bras blessé !

L’étoile la plus brillante du football allemand s’est éteinte ce lundi, ayant atteint l’âge respectable de 78 ans.

Décès de Franz Beckenbauer, légende du football allemand

Franz Beckenbauer, figure emblématique du football allemand et mondial, est décédé le 8 janvier. Doté d’un palmarès impressionnant, avec entre autres deux Ballons d’or (1972 et 1976) et deux victoires lors des Coupes du monde (comme joueur en 1974 et sélectionneur en 1990), Beckenbauer a laissé sa marque sur le football. L’une des images les plus mémorables de sa carrière est survenue lors d’une défaite, le 17 juin 1970, lorsqu’il a joué l’un des matchs les plus mémorables de l’histoire du football avec le bras bandé.

La sélection ouest-allemande, pour laquelle Beckenbauer était un élément clé, avait alors affronté l’Italie lors d’une finale de Coupe du monde 1970. À seulement 24 ans, Beckenbauer était déjà une figure proéminente de l’équipe, ayant notamment participé à la finale de la précédente édition de la Coupe en 1966 contre l’Angleterre.

Un match mémorable malgré une blessure sévère

Lors de cette fameuse rencontre en 1970 contre l’Italie, les espoirs d’un deuxième sacre mondial pour l’Allemagne de l’Ouest ont été ébranlés dès les sept premières minutes de jeu. En effet, Roberto Boninsegna avait alors marqué pour l’Italie. Les complications se sont accrues lorsque Franz Beckenbauer est resté au sol suite à une collision avec un joueur italien.

Se souvenant de l’incident des années plus tard dans son livre « Mes adversaires – mes amis », Beckenbauer a déclaré que sa vision était devenue noire après le choc, et qu’il avait ressenti une douleur intense et lancinante à l’épaule. Sa clavicule droite s’était cassée lors de l’incident, mais malgré cette blessure et la douleur qu’elle impliquait, Beckenbauer a refusé de quitter le terrain, permettant ainsi à son équipe de ne pas jouer en infériorité numérique.

Une détermination sans faille face à l’adversité

Beckenbauer est ensuite revenu sur le terrain pour les 30 minutes supplémentaires de jeu, le bras en écharpe. Cette image est restée gravée dans la mémoire des spectateurs de l’époque. Malgré un effort héroïque de Beckenbauer et de son équipe, l’Allemagne de l’Ouest a été finalement vaincue par l’Italie, 4-3.

Malgré la défaite, Beckenbauer avait démontré un caractère et une détermination admirables. Son courage et son dévouement à son équipe malgré une blessure sévère ont grandement contribué à sa réputation en tant que légende du football. Comme l’a dit l’Anglais Geoff Hurst de la finale de 1966, « Il a montré son caractère et pouvait probablement jouer aussi bien avec un bras que la plupart des gens le pourraient avec deux. »

