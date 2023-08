Fin prochaine de la renommée galerie de l’Arcouest à Ploubazlanec, qui va fermer?

Dans le village de Ploubazlanec, deux femmes, Christine Menguy et Nathalie Couderc, ont su faire rayonner l’art du pochoir et de l’encadrement à travers leurs créations uniques et inspirantes. Pendant de longues années, ces dernières ont dédié leur temps et leur énergie à la création de magnifiques pièces qui ont su toucher le cœur de leur clientèle fidèle. Cependant, après une période de réflexion, il est temps pour ces deux artistes talentueuses de prendre une retraite bien méritée. Malheureusement, cela signifie également que leur galerie bien-aimée doit fermer ses portes, laissant derrière elle un héritage riche en créativité et en passion. On ne peut que souhaiter à Christine et Nathalie une retraite paisible et heureuse, tout en les remerciant pour leur contribution inestimable au monde de l’art.

Le parcours des artisanes d’art

Christine Menguy et Nathalie Couderc ont commencé leur aventure en tant qu’artisanes d’art à l’atelier d’encadrement de l’Arcouest, situé à Ploubazlanec, en 1984. Leur spécialité et leur passion étaient le pochoir d’art, une technique qui permet de dupliquer à l’envi toutes sortes d’œuvres en appliquant la couleur de manière précise et méticuleuse. À force de travail et de talent, elles ont attiré l’attention des musées qui leur ont demandé de reproduire des œuvres. Elles ont obtenu les droits de nombreux artistes ou ayant droit prestigieux tels que les Amis de Mathurin Méheut, la Fondation Picasso ou encore la famille de Matisse.

Le déclin du pochoir d’art

Malheureusement, le début des années 2000 a vu l’art du pochoir être progressivement victime de l’informatique. Nathalie Couderc est restée dans l’atelier pendant que Christine Menguy a appris le travail de l’encadrement. Elles ont ensuite ouvert ensemble leur propre atelier d’encadrement à leur adresse actuelle.

Le renouveau du pochoir d’art

L’atelier d’encadrement de l’Arcouest fermant ses portes fin septembre pour la retraite de Christine Menguy, celle-ci se réjouit du renouveau du pochoir d’art. Elle travaille actuellement avec le peintre Tati Mouzo de Lamballe à la transmission de l’art du pochoir et souhaite ainsi continuer l’aventure de Nathalie et Christine. Pour l’encadrement, le travail de transmission est également en cours.

