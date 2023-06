Fils de Jimmy Lai alerte: situation à Hong Kong et emprisonnement de son père milliardaire

Sebastian Lai avoue à Franceinfo qu’il craint pour son père, qui a été condamné à une peine de six ans de détention. Ce dirigeant de média fait partie des activistes les plus célèbres en faveur de la démocratie à Hong Kong.

Jimmy Lai, fondateur de l’Apple Daily, un journal critiquant le pouvoir chinois, a dû fermer il y a deux ans. Jimmy Lai est aujourd’hui détenu et condamné à six ans de prison pour une prétendue fraude. Agé de 75 ans, il doit encore être jugé prochainement pour « collusion avec des forces étrangères », une infraction à la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, qui est passible de la prison à perpétuité. Son fils, Sebastian Lai, est en visite en France et tente de mobiliser pour que l’on n’oublie pas Hong Kong et son père.

franceinfo : Est-ce que vous avez peur pour votre père ?

Alexander Lai : Bien sûr, j’ai peur ! J’ai peur de ne plus jamais le revoir. Chaque année, c’est un an de moins dans sa vie. Vous savez, je me suis marié récemment et mon père n’était pas là. Personnellement, oui, j’ai peur. Mais je pense qu’en tant que citoyen, l’histoire de mon père sert d’exemple.

Qui est votre père et que représente-t-il pour les Hongkongais ?

Mon père, c’est avant tout une histoire. Il a quitté la Chine à l’âge de 12 ans sans rien pour faire sa vie à Hong Kong. C’est là qu’il est devenu le milliardaire que l’on connaît. Un patron de presse, mais surtout une icône de la liberté et des droits de l’homme. Mon père a un passeport anglais, il aurait pu partir et fuir Hong Kong n’importe quand. Mais finalement, il a décidé de ne pas abandonner Hong Kong et de privilégier la liberté plutôt que son confort personnel. Mon père est vraiment un homme de parole !

Quel message souhaitez-vous faire passer en Europe ?

Hong Kong dit à qui veut l’entendre qu’il est à nouveau possible de faire des affaires et que le business peut reprendre. Mais ce n’est pas vrai. En réalité, la promesse « un pays, deux systèmes » n’a pas été tenue. La conséquence principale est que Hong Kong ne peut pas redevenir une place financière, surtout avec 1 500 prisonniers politiques dans ses prisons.

Y a-t-il toujours une résistance à Hong Kong ?

Il faut d’abord dire que la liberté que vous avez à l’Ouest n’a pas de prix ! C’est une valeur capitale. Et je pense que cette envie de liberté est ancrée dans le cœur de tous les Hongkongais.