Feu spectaculaire dans un entrepôt de Kervignac: Moyens impressionnants en action!

Le jeudi 6 juillet 2023 à Kervignac (Morbihan), une entreprise a été frappée par un tragique incendie qui a dévasté son bâtiment principal. Les pompiers et les services d’urgence locaux ont rapidement été mobilisés pour lutter contre les flammes, mais malheureusement, le feu s’est propagé de manière incontrôlable, menaçant de se propager aux bâtiments voisins. La situation a nécessité l’utilisation d’importants moyens, notamment des hélicoptères pour larguer de l’eau du ciel. Les images de la fumée noire s’échappant du bâtiment en feu ont choqué la communauté locale, qui a exprimé son soutien aux employés et aux familles touchés par cet événement tragique. Les autorités locales ont également mis en place des centres d’aide pour les personnes affectées par l’incendie. Des enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer les causes de l’incendie et les mesures préventives à mettre en place pour éviter de tels événements à l’avenir.

Incendie à Kervignac (Morbihan) : une situation maîtrisée grâce à l’intervention des pompiers

Le jeudi 6 juillet 2023, un feu s’est déclaré à Kervignac (Morbihan) dans l’entrepôt d’une entreprise, précisément sur la rue Antonin Carême. Le Centre opérationnel d’incendie et de secours a été alerté et les pompiers rapidement intervenus sur les lieux. Comment s’est déroulée leur intervention ? Quels sont les bilans de ce sinistre ?

Une intervention collective de 45 pompiers et 24 engins

Les premiers signes de l’incendie ont été annoncés à 12 h 24. Dès cet instant, les pompiers se sont mis en alerte et ont organisé l’opération de sauvetage. Dans les heures suivantes, la situation s’est avérée plus délicate que prévue. Le feu a pris dans une cellule de 3 000 m2 et a concerné environ 1 000 m2 de déchets industriels qui ont pris feu. Face à cette situation, les pompiers ont organisé leur intervention en mobilisant 45 pompiers et 24 engins au plus fort de l’opération.

Un incendie maîtrisé et des dégâts importants

Au bout de cinq heures, les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie. Le Service départemental d’incendie et de secours du Morbihan a annoncé que le feu a été éteint aux alentours de 19 h 30, soit sept heures après l’alerte. Les soldats du feu ont utilisé trois lances, dont une sur un moyen aérien, pour éteindre l’incendie. Les dégâts sont plutôt importants puisque 30 tonnes de déchets industriels ont été réduites en cendre.

En conclusion, les pompiers ont brillamment réussi l’opération de sauvetage face à l’incendie de Kervignac (Morbihan) qui a duré près de sept heures. Avec leur intervention collective et leur organisation sans faille, ils ont réussi à éviter une catastrophe plus importante. Les malheureux dégâts matériels sont maîtrisés. Une belle performance des soldats du feu qui mérite notre admiration.