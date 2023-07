« Festival d’Avignon 2023 : Tiago Rodrigues souhaite conquérir la jeunesse avec une invitation en baskets »

C’est avec une grande fierté que le célèbre metteur en scène portugais Tiago Rodrigues a pris les rênes de la 77ème édition du Festival d’Avignon. Considéré comme l’un des évènements les plus importants au monde en ce qui concerne les spectacles vivants, Tiago a décidé de mettre en avant la jeunesse cette année. En effet, il souhaite ouvrir les portes de cet évènement exceptionnel à toutes et à tous, sans exception. Ainsi, en plus de la qualité artistique des performances prévues, le public pourra apprécier une pluralité de thèmes et de sujets adaptés à toutes les générations. On sent une réelle volonté de la part de Tiago de faire de cet évènement, un lieu de rassemblement ouvert à toutes les cultures et à toutes les sensibilités.

Tiago Rodrigues : Le renouveau du festival d’Avignon

Le festival d’Avignon est un rendez-vous incontournable de l’été pour les amateurs de théâtre, de danse et autres arts vivants. Cette 77e édition, qui se déroulera du 6 au 26 juillet 2023, sera marquée par un changement de direction artistique. En effet, Tiago Rodrigues, metteur en scène portugais, sera le premier artiste étranger à prendre la tête de ce festival prestigieux.

Un artiste atypique

Tiago Rodrigues s’est fait connaître en France en 2014 au Théâtre de la Bastille avec sa pièce « By Heart ». Depuis, il a multiplié les occupations du lieu avec des pièces atypiques comme « Sopro », sur le métier de souffleur. En 2015, il a marqué le festival d’Avignon avec son adaptation d’ »Antoine et Cléopâtre » de Shakespeare.

Une programmation pour tous

Dans une interview accordée à Franceinfo, Tiago Rodrigues déclare vouloir que cette édition soit « à la hauteur de cette fête pleine de liberté artistique et de rencontres avec les arts vivants en renforçant l’accès aux propositions artistiques internationales et françaises ». Il souhaite également que le public ait une « expérience joyeuse et jubilatoire » tout en « parlant des grandes questions de notre temps en rendant cette fête civique ».

Le metteur en scène a ainsi élaboré une programmation qui s’adresse à tous, sans distinction d’âge ni de classe sociale. Il insiste sur l’importance de la création artistique en présentant 33 créations sur les 44 spectacles proposés. Tiago Rodrigues souhaite aussi interpeller le public en traitant des problématiques de notre époque.

La jeunesse au cœur des préoccupations

Le festival d’Avignon est souvent considéré comme élitiste et peu accessible aux jeunes. C’est pourquoi Tiago Rodrigues a élaboré le projet « Première fois », qui a pour but de permettre à des jeunes âgés entre 13 et 19 ans, et habitant les quartiers limitrophes, de découvrir le festival.

« Première fois » offrira à 5000 jeunes l’opportunité de vivre cette expérience culturelle unique. Une équipe de médiation culturelle a été mise en place, composée de jeunes qui partagent les préoccupations des visiteurs. Le projet vise également à instaurer une dialogue avec les jeunes pour prendre en compte leur ressenti et leur avis sur la programmation.

Tiago Rodrigues souhaite que cette édition marque un tournant pour le festival d’Avignon en mettant la jeunesse au cœur des préoccupations et en innovant pour rendre cet événement plus accessible à tous.