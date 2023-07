« Festival d’Avignon 2023 : performance choquante sur les agressions sexuelles et la drogue du violeur »

Le monde du théâtre retient son souffle lors de cette 77ème édition du Festival d’Avignon, alors que s’annonce une pièce qui promet de marquer les esprits. En effet, Carolina Bianchi, metteure en scène brésilienne de talent, y présente son premier spectacle intitulé « A Noiva e o Boa Noite Cinderela ». Cette pièce, qui n’est autre que le premier volet d’une trilogie consacrée aux dessous atroces du viol, s’annonce comme un véritable choc pour le public. Et à en croire les premiers retours, les spectateurs ne vont pas être déçus. Rien n’est laissé au hasard dans ce spectacle, qui aborde un sujet des plus sensibles avec une justesse et une profondeur remarquables. Carolina Bianchi signe là une oeuvre d’art qui fera date dans l’histoire du théâtre contemporain.

A Noiva e o Boa Noite Cinderela : la performance à la limite du supportable

La metteure en scène brésilienne Carolina Bianchi présente sa performance A Noiva E O Boa Noite Cinderella à Avignon. Ce spectacle hautement controversé est une invitation à plonger dans l’univers des violences sexuelles et de leurs conséquences dévastatrices.

La violence appelle la violence

La performance d’A Noiva E O Boa Noite Cinderella se divise en trois chapitres qui mettent en lumière les violences sexuelles subies par les femmes à travers le monde. Le premier chapitre intitulé Cadela Força (Force de salope) raconte l’histoire de la performeuse italienne Pippa Bacca et de son œuvre Brides on Tour (2008). Cette dernière traversait l’Europe en autostop avec une robe de mariée dans le but de promouvoir la paix et l’entente entre les peuples. Cependant, cette aventure tragique s’est terminée par le viol et l’assassinat de la jeune femme.

Carolina Bianchi utilise cette histoire pour analyser l’absurdité de la gentillesse et de la bonté dans notre société. Elle boit une vodka tonic dans laquelle elle a ajouté une pilule de drogue nommée « Boa noite Cinderella », également appelée « la drogue du violeur », souvent utilisée dans les bars pour endormir les victimes avant de les agresser sexuellement.

Danse macabre

La mise en scène d’A Noiva E O Boa Noite Cinderella est sombre, inquiétante, presque morbide. La tension monte progressivement parmi les spectateurs, le visage fermé, en attendant le début du spectacle. Carolina Bianchi arrive habillée tout en blanc et commence à lire des extraits de l’enfer de Dante ou à décrire des peintures de Botticelli inspirées d’une histoire du Decameron de Boccace.

Les effets de la drogue se font sentir rapidement, et la performance bascule dans l’horreur. Les performeurs déshabillent Carolina pour la laisser en nuisette, puis étirent une immense bâche noire qui dévoile une voiture noire. D’autres disposent des linceuls en plastique transparent qui montrent les différents états de décomposition d’un corps humain.

Le public est captivé, tétanisé, pétrifié par la présence inerte de Carolina Bianchi. Les performances des artistes se succèdent, tardent à s’achever. Chacun se dandine dans une danse macabre endiablée après s’être imbibé d’alcool, en se vidant des bouteilles sur le corps. La violence se déchaîne, et l’un des performeurs semble se faire violer par la carcasse métallique de la voiture dans des cris terrifiants.

Conclusion

A Noiva E O Boa Noite Cinderella est un spectacle choquant, violent, qui ne laisse personne indifférent. Il s’agit d’une performance bouleversante qui nous confronte à notre propre humanité et à ses conséquences destructrices. Cette œuvre d’art est un appel lancé aux spectateurs pour qu’ils cessent d’être protégés et qu’ils acceptent de voir le monde autrement, un monde où la violence sexuelle est malheureusement une triste réalité.

Le chapitre 1 de la trilogie Cadela Força sera présenté au Maillon Théâtre de Strasbourg Scène européenne les 31 janvier, 1er et 2 février 2024. Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience artistique unique et troublante.