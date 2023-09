Fermeture du pont de l’Iroise vers Brest jusqu’en septembre 2023.

Le 11 septembre 2023 restera dans les mémoires des habitants de Brest, car c’est à partir de cette date que les travaux sur la RN165 ont débuté. Toutefois, cela ne pourra se faire sans désagrément pour les usagers des routes, car du 11 au 15 septembre, la circulation sera coupée sur le pont de l’Iroise de 20h30 à 6h le lendemain matin. Cette mesure avait été annoncée pour faciliter les travaux que l’on réalise sur ce pont. Les autorités ont anticipé cet inconvénient en mettant en place des déviations pour permettre aux conducteurs de se rendre à leur destination. Cependant, tout le monde n’y adhère pas et on craint des ralentissements de circulation. Les habitants de Brest doivent donc s’armer de patience et faire preuve de compréhension pour que le travail puisse être réalisé dans les meilleures conditions possibles.

Travaux sur la RN165 à Brest

Des travaux vont avoir lieu la nuit du 11 au 15 septembre 2023, sur la route nationale 165 à Brest. Plus précisément, la circulation sera coupée sur le pont de l’Iroise, de 20h30 à 6h le lendemain matin, pour permettre des opérations sur les gaines de haubans et le tablier de l’ouvrage. La DIR Ouest prévoit des déviations pour les automobilistes mais s’excuse d’avance pour les ralentissements qu’elles pourraient engendrer.

Des ralentissements à prévoir

Des déviations seront mises en place, en direction de Brest, au niveau de l’échangeur de Kernévez et de Ti Ar Ménez, entraînant potentiellement des ralentissements de circulation. La DIR Ouest demande aux automobilistes de rester vigilants et de respecter la signalisation ainsi que les distances et vitesses de sécurité.

Le pont de l’Iroise est fermé en direction de Brest du 11 au 15 septembre.

•

© GUILLAUME SALIGOT / MAXPPP

Les travaux réalisés sur le pont de l’Iroise ont pour but de garantir de meilleures conditions de circulation, davantage de confort et de sécurité pour tous les usagers de la route, tout en préservant la pérennité des routes nationales. Des vérifications seront effectuées sur les gaines de haubans de l’ouvrage visant à évaluer leur intégrité. Le tablier de l’ouvrage sera également inspecté et une nouvelle potence directionnelle en sortie du pont de l’Iroise va être installée.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA