Farmer Joe, 11 ans, autiste et fermier : son histoire touche la presse britannique

Le diagnostic d’autisme et de dyslexie a été posé pour Joe, qui affirme que les animaux constituent à la fois sa passion et sa thérapie. Au cours des deux dernières années, il a pu se procurer une dizaine de poules et de moutons qu’il propose à l’exposition agricole Lincolnshire Show, ce qui fait de lui le plus jeune participant de l’histoire de cet événement.

Connu sous le nom de Farmer Joe, Joe Trofer-Cook, un résident de Billinghay en Angleterre âgé de 11 ans, fait sensation dans la presse britannique, du Times à la BBC, qui multiplie les reportages et les portraits sur lui. Son histoire est en effet exceptionnelle et débute en 2020, en pleine période de confinement liée à la Covid-19.

Ayant été diagnostiqué autiste, Joe vit difficilement cette période et se réfugie dans le silence, passant la plupart de son temps dans le jardin. Son grand-père a alors une idée originale : il lui envoie des sachets de graines de légumes pour l’occuper. Joe commence alors à planter ces graines, à observer leur germination, à en prendre soin et à récolter les légumes – navets, choux ou carottes – qu’il envisage de vendre devant sa maison. Avec l’accord de ses parents, il installe un stand qui attire rapidement la curiosité des voisins, et il vend tous ses légumes. Quelques jours plus tard, il renouvelle l’opération et réalise son rêve avec l’argent récolté : acheter ses premières poules. Au fil des mois, il reçoit le soutien de tout le voisinage : il vend non seulement des légumes, mais aussi des œufs, ce qui lui permet d’acheter des moutons, puis des vaches, d’obtenir du matériel agricole et de louer une parcelle de prairie pour une somme symbolique. Aujourd’hui, Joe est fier d’avoir 37 moutons, 12 poules et 2 vaches, et surtout, la certitude qu’il deviendra fermier.

Le plus jeune exposant au Lincolnshire Show

Joe ne cesse de répéter dans ses interviews que sa passion pour l’agriculture est également sa thérapie. Il aime être avec les animaux, qu’il considère tous comme uniques, et il maîtrise une grande variété de tâches, de la distribution de foin à la manipulation des outils, en passant par le filage de la laine de ses moutons. Ce qu’il aime le plus, c’est « accueillir de nouvelles vies, assister à la naissance des petits et les voir grandir ensuite ». Ses parents n’étant pas agriculteurs – son père est ouvrier métallurgiste et sa mère femme de ménage -, Joe est devenu le plus jeune exposant du Lincolnshire Show, une sorte de Salon de l’agriculture local, en 138 ans d’existence. L’édition 2023 commence ce mercredi.

Joe n’est ni satisfait ni insatisfait de sa médiatisation ; il souhaite simplement partager un message avec tous ceux qui se posent la question vertigineuse « qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? » : « Écoutez-vous et suivez vos rêves, vous en avez forcément ».