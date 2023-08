Familles de victimes d’accident de minibus en Lot-et-Garonne : aide en place

Cinq jours se sont écoulés depuis le terrible accident qui a coûté la vie à un jeune garçon de tout juste 12 ans. Malgré l’absence de leur cher enfant, la vie continue pour sa famille. Cette dernière est désormais confrontée à une nouvelle épreuve : la gestion de leur deuil et la prise en charge des procédures administratives qui en découlent. Dans cette situation complexe et dramatique, l’association La Mouette à Agen, spécialisée dans l’aide aux victimes, est intervenue pour apporter son soutien. En effet, cette dernière a pris contact avec la famille du jeune défunt, qui habite à présent en Côte d’Ivoire. Un accompagnement qui souligne l’importance de l’entraide et de la solidarité dans notre société.

Un rapport avec la famille de la victime

Cinq jours après l’accident qui a causé la mort d’un garçon de 12 ans dans un minibus en colonie de vacances en Lot-et-Garonne, l’association d’aides aux victimes « La Mouette » a pris contact avec la famille du jeune garçon qui vit en Côte d’Ivoire. Le minibus transportait sept enfants de 10 à 14 ans. Le jeune garçon décédé résidait en famille d’accueil dans la Somme, où se trouve une partie de la fratrie.

Rapatriement du corps de l’adolescent

L’association « La Mouette » a été désignée par le procureur de la république d’Agen pour accompagner les adolescents et leurs familles dans ce drame qui a fait sept blessés et un mort, Djamel M. âgé de 12 ans. La présidente de l’association, Annie Gourgue, a pris contact avec la sœur aînée du garçon décédé pour savoir ce que les parents souhaitent faire de son corps. Le département de la Somme prendra en charge tous les frais du rapatriement du corps de l’enfant et de l’enterrement, sauf si les parents veulent récupérer le corps de leur enfant pour le ramener en Côte d’Ivoire.

Soutien psychologique et juridique

Annie Gourgue a mis en relation l’avocate Sophie Grolleau avec deux familles de victimes qui se sont portées parties civiles. Le conducteur, âgé de 26 ans, a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et placé sous contrôle judiciaire. Selon les analyses, il n’avait pas consommé d’alcool ou de stupéfiants. Les circonstances de l’accident restent encore inconnues et l’enquête se poursuit. Quatre enfants sont encore hospitalisés, leur état de santé est stable.

