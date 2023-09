Famille près de Lyon abandonne l’école et opte pour l’instruction à domicile – découvrez pourquoi

Une famille de la région rhodanienne a choisi une éducation alternative pour son enfant de quatre ans en optant pour l’instruction à la maison. Cependant, ils se heurtent à un refus catégorique du rectorat de leur permettre d’enseigner à leur domicile. Cette famille estime pourtant que ce choix de vie correspond parfaitement à leurs convictions et souhaite donc défendre leur mode d’éducation. Ils souhaitent ainsi mettre en avant la richesse de cette pratique, qui permet à l’enfant de bénéficier d’une attention plus individuelle et d’un environnement propice à son épanouissement personnel. Ils espèrent ainsi que leur démarche sera mieux comprise et respectée.

La rentrée scolaire : 72 369 enfants instruits en famille

Le 4 septembre 2023, 12 millions d’élèves ont repris le chemin de l’école en France pour la rentrée scolaire. Seulement 0,6% des enfants scolarisables (72 369 enfants) sont déclarés instruits en famille.

Instruction en famille pour Jade et Hugo

Elisabeth Theval a décidé de faire l’école à la maison pour ses enfants Jade (6 ans) et Hugo (4 ans) car elle estime que l’école traditionnelle ne correspond pas à leurs besoins. Le rectorat de Lyon a refusé l’instruction à domicile pour le plus jeune des enfants en cette rentrée scolaire. Elle a donc décidé de faire un recours, mais le rectorat refuse l’intervention d’un médiateur académique. Près de 90% de dossiers ont été refusés pour cette rentrée dans l’académie de Lyon.

Une éducation adaptée aux besoins des enfants

Elisabeth Theval utilise la méthode Montessori et l’éveil à la nature pour instruire ses enfants. Elle considère que l’école n’est pas adaptée aux besoins de chaque enfant et qu’il est important d’écouter les besoins individuels. Les journées de Jade et Hugo sont rythmées par des activités en forêt, de loisirs créatifs et d’apprentissage scolaire, en fonction de leurs besoins. Ils ont des objectifs d’apprentissage chaque année: pour Hugo, comprendre les chiffres et les lettres, et pour Jade, lire parfaitement d’ici la fin de l’année scolaire. Pour cette famille, la liberté d’instruction est inscrite dans la Constitution et il est impossible de scolariser leurs enfants dans un établissement classique de l’Éducation nationale ou dans le privé.

