Fait-il bon de vivre à Cannes ? Emploi, école, immobilier, nous faisons le point pour vous

Cannes, célèbre pour son festival international du film, est une perle de la Côte d’Azur. Vivre à Cannes, c’est profiter d’un climat méditerranéen, d’une vie culturelle riche et d’un cadre de vie exceptionnel entre mer et montagnes. Si certains pourraient critiquer le coût de la vie ou l’agitation pendant les événements majeurs, le charme et la douceur de vivre cannoise sont indéniables.

Quels sont les équipements de la ville ?

Cannes offre une variété d’équipements, du célèbre Palais des Festivals, lieu incontournable de nombreux événements, aux multiples terrains sportifs. La Médiathèque Noailles est un havre de culture et de savoir, et pour les amateurs de verdure, la Roseraie Princesse Grace est un délice pour les sens.

Ya t’il des grandes écoles ?

Si Cannes est surtout connue pour son festival, elle abrite également quelques établissements d’enseignement supérieur, notamment l’École supérieure de commerce de Cannes et l’Institut Stanislas.

Le logement

Le marché immobilier à Cannes est réputé pour ses prix élevés, notamment en raison de sa popularité parmi les touristes et les célébrités. Cependant, il est possible de trouver des offres variées selon les quartiers.

Type de logement Prix moyen Studio 800-1200€/mois T2 1200-1800€/mois T3 1800-2500€/mois Maison à partir de 600,000€

Le bassin de l’emploi et niveau chômage

Si le tourisme est un pilier de l’économie cannoise, d’autres secteurs, tels que les services, le commerce et le nautisme, offrent également de nombreuses opportunités d’emploi. Malgré cela, le taux de chômage reste légèrement supérieur à la moyenne nationale.

Météo à Cannes

Le climat méditerranéen de Cannes offre des étés chauds et secs, et des hivers doux. Pour un aperçu plus détaillé :

Mois Température moyenne (°C) Jours de pluie Janvier 10 7 Février 11 6 Mars 13 6 Avril 16 6 Mai 19 5 Juin 23 4 Juillet 26 2 Août 26 2 Septembre 23 5 Octobre 18 8 Novembre 14 9 Décembre 11 8

Les lieux à visiter à Cannes

Le Palais des Festivals : Emblème de la ville, témoin de nombreuses célébrations cinématographiques.

: Emblème de la ville, témoin de nombreuses célébrations cinématographiques. La Croisette : Promenade mythique bordant la mer Méditerranée.

: Promenade mythique bordant la mer Méditerranée. Les îles de Lérins : Havre de paix offrant une escapade nature.

: Havre de paix offrant une escapade nature. Le Suquet : Quartier historique offrant une vue panoramique sur la ville.

: Quartier historique offrant une vue panoramique sur la ville. Le marché Forville : L’endroit idéal pour découvrir les saveurs locales.

: L’endroit idéal pour découvrir les saveurs locales. Le musée de la Castre : Une plongée dans l’histoire et la culture.

: Une plongée dans l’histoire et la culture. La Malmaison : Centre d’art au cœur de la Croisette.

: Centre d’art au cœur de la Croisette. Le port de Cannes : Point de départ vers de nombreuses aventures maritimes.

: Point de départ vers de nombreuses aventures maritimes. L’église Notre-Dame d’Espérance : Édifice religieux perché sur les hauteurs de Cannes.

: Édifice religieux perché sur les hauteurs de Cannes. La Roseraie Princesse Grace: Oasis de tranquillité au cœur de la ville.

Quels sont les quartiers où il faut aller et ceux à éviter ?

Le Suquet, la Croisette, et la Californie sont des quartiers emblématiques de Cannes, riches en histoire et en culture. Cependant, certains quartiers périphériques, moins touristiques, peuvent être moins recommandés pour les visiteurs de passage, non pas pour des raisons de sécurité mais pour leur moindre attractivité touristique.

Est-ce que la ville est bien faite pour les cyclistes et l’écologie?

Cannes s’efforce de promouvoir la mobilité verte avec des pistes cyclables et des initiatives écologiques. Cependant, comme de nombreuses villes, des progrès peuvent encore être réalisés pour assurer une meilleure cohabitation entre cyclistes et automobilistes.

Les transports en commun et les bouchons

La ville est bien desservie par les bus, et un projet de tramway est en discussion. Durant les grands événements, la circulation peut être dense, il est donc recommandé de privilégier les transports en commun ou la marche.

Conclusion

Vivre ou visiter Cannes, c’est s’immerger dans une ville de lumière, de culture et de glamour. Malgré les défis urbains et les coûts élevés, Cannes offre une expérience unique, entre plages de rêve et ruelles historiques.