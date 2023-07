Expulsé au lieu de marié : l’Etat français au banc des accusés

Le mariage d’Eva et Mustapha avait été programmé pour le 6 juillet 2023 à Béziers, mais le maire Robert Menard avait catégoriquement refusé de le célébrer. Mustapha, en effet, était un Algérien menacé d’être expulsé du territoire français, une situation qui a scandalisé les proches du couple et les associations de défense des droits de l’homme. Sans surprise, le jeune homme a finalement été renvoyé en Algérie, faisant ainsi fi de leurs protestations et de leur colère. Depuis, sa compagne et de nombreuses organisations ont dénoncé ce traitement inhumain et illégal, affirmant qu’il est essentiel de garantir le respect des lois et des droits de tous les individus, quels que soient leurs origines, leurs religions ou leurs situations personnelles.

Le maire de Béziers refuse le mariage d’un couple franco-algérien

Le refus du maire de Béziers, Robert Menard, de célébrer le mariage d’Eva et Mustapha, un Algérien menacé d’expulsion, a suscité une vague d’indignation. Le 6 juillet 2023, le couple a vu leur union annulée car le maire soupçonnait un mariage blanc. Pourtant, après une enquête, le procureur de la République de Béziers avait autorisé la célébration. Depuis, Eva et différentes associations se battent pour faire respecter leurs droits et la loi, dénonçant une discrimination et une illégalité flagrante. Mustapha a été finalement renvoyé en Algérie le 20 juillet 2023.

Un combat judiciaire pour faire appliquer les droits

Eva, mère de trois enfants d’une précédente union, et différentes associations, telles que le MRAP, la Cimade ou encore le Mouvement pour la Paix se lancent dans un combat judiciaire pour faire respecter leurs droits et la loi. L’élue NUPES Nathalie Oziol dénonce la décision politique du maire et le responsable de Discrimin’Action, Meddy Nedir, soupçonne une collusion entre le maire et le préfet. L’avocate du couple, Vanessa Edberg, prépare leur défense contre le refus discriminatoire par personne dépositaire de l’autorité publique en déposant une plainte au pénal contre Robert Menard. Eva et Mustapha préparent également leur défense sur le plan administratif, en portant attention aux droits de Mustapha en « rétention ».

Un amour plus fort que tout

Malgré ces difficultés, Eva affirme ne pas lâcher prise et vouloir retrouver l’amour de sa vie coûte que coûte. Elle prévoit de se marier en Algérie pour que son amour pour Mustapha triomphe. Mais pour l’instant, leur combat judiciaire s’annonce long et tortueux, bien qu’ils aient obtenu le soutien de différentes organisations et élus de gauche. Leur histoire fait réfléchir sur les droits et la discrimination que peuvent subir les couples franco-algériens et interpelle sur les défaillances des services de l’État.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr